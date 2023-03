El Pozoblanco conquista un valioso triunfo en Cartaya

El Pozoblanco conquistó tres puntos de oro ante el Cartaya. Un gol de Sergi Brunet en el arranque del envite bastó a los vallesanos para conseguir un triunfo que le dejan la permanencia virtualmente encarrilada en el Grupo X de Tercera RFEF y deja a los onubenses con muchas urgencias en esta recta final de la fase regular liguera.

Tras deshacerse del Rota y volver a la senda del triunfo, el Pozoblanco se cruzaba con otro rival en apuros. Con una renta de cinco puntos sobre los onubenses, el resultado final podía dejar encarrilada la permanencia en la categoría para los vallesanos. Antonio Jesús Cobos introdujo dos cambios respecto al del anterior envite tras dar entrada a Espinar y Ángel García por Valentín y Samu.

No pudo tener mejor comienzo el Pozoblanco. Solo se llevaban tres minutos de juego cuando Sergi Brunet adelantaba a los vallesanos. Un duro revés para un Cartaya que buscaba tomar más aire respecto a una zona de descenso que tiene a dos puntos. A pesar del gol pozoalbense, los locales no se amilanaron y se hicieron con el control del envite. Incluso Adrián Wojcik estuvo a punto de nivelar pronto el pleito, pero su disparo no encontró portería.

Aunque los onubenses controlaban el choque, los de Antonio Jesús Cobos, con una gran orden defensivo, no daban mucha tregua a los locales. No obstante, a la media hora de juego, fue el Cartaya el que estuvo a punto de nivelar el choque, pero el lanzamiento de Lolo Contreras se marchó por encima del larguero de la portería de Dela.

En la recta final de la primera mitad, el Cartaya volvió a probarlo con una chilena de Rubén Cabeza que no inquietó a un Dela que también detuvo un cabezazo de Rubén Cabeza antes de llegar al tiempo de descanso, en el que los de Antonio Jesús Cobos hicieron bueno el tanto inicial de Sergi Brunet. No obstante, quedaban 45 minutos para sellar el triunfo en el Luis Rodríguez Salvador.

La segunda mitad arrancó con el mismo guion de los primeros 45 minutos. Los locales buscaban el gol del empate ante un Pozoblanco bien ordenado. Lolo Contreras probó fortuna con un disparo que se fue fuera. Poco después, Fran Palma cabeceó alto un centro de Galán. A pesar de las llegadas locales, los pozoalbenses buscaban poner la guinda al choque.

A pesar de los intentos locales por nivelar el pleito, el Pozoblanco se mantuvo muy entero. Dela sacó de puños un disparo de Ulloa. Tras otra oportunidad de Lolo Contreras, Novoa, en el descuento, tuvo el empate, pero no atinó con la portería de un cuadro vallesano que se llevó los tres puntos del Luis Rodríguez Salvador y dejó virtualmente su permanencia encarrilada en el Grupo X de Tercera RFEF.