Roberto Ramírez anuncia su despedida del Córdoba Femenino

Roberto Ramírez no continuará en el Córdoba Femenino la próxima temporada. El técnico cordobés ha comunicado al término del encuentro ante el Aldaia su decisión de cerrar su breve etapa como entrenador del primer equipo femenino cordobesista, debido a la incompatibilidad del cargo con su trabajo.

En declaraciones a PTV Córdoba, al finalizar el partido ante el Aldaia, Ramírez confirmaba que dejará el banquillo una vez finalice la temporada, dentro de un par de semanas con el duelo ante el Levante B. "He cumplido una etapa muy bonita en el club, me ha encantado la oportunidad que me han dado. Pero esta liga es muy exigente, con muchos viajes, y me debo a mi trabajo de bombero", explicó el cordobés.

Y es que esa incompatibilidad con su trabajo ha ido un factor que "va minando", según reconoció el entrenador de las blanquiverdes. "Son muchos cambios que me han permitido, pero buscaré algo más tranquilo, algo que yo pueda compaginar con mi familia y mi vida laboral", añadió Ramírez.

Roberto Ramírez se hizo cargo del Córdoba Femenino al término de la primera fase en la Liga Reto Iberdrola. Tras el fiasco de no poder pelear por el ascenso a la máxima categoría, el técnico cordobés cumplió el objetivo de asegurar la permanencia para el club de manera holgada.