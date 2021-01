Remontada del Salerm Puente Genil para sacar un gran triunfo en Sevilla (1-2)

Tres puntos de oro. El Salerm Puente Genil volteó un marcador adverso para sacar un gran triunfo frente a un Sevilla C que se adelantó muy pronto. Félix Chenkam y Ezequiel Lamarca fueron los autores de los tantos pontanos que sirvieron para volver a la senda triunfal y colocarse a un punto del segundo clasificado del subgrupo B del Grupo X de Tercera División, un San Roque de Lepe que empató este domingo en casa ante el Gerena (1-1).

Tras perder el derbi ante el Ciudad de Lucena en el último encuentro de 2020 (0-1), los pontanos buscaban en la Ciudad Deportiva sevillista su tercer triunfo consecutivo lejos del Manuel Polinario. Para conquistar esos tres puntos, Diego Caro introdujo tres modificaciones en su once inicial respecto al que jugó contra los aracelitanos. Edu Chía, Jorge García y Félix Chenkam entraron por Manolo Cano, Iván Henares y Salva Vegas, que estaba sancionado como Cristian Agredano.

No empezó nada bien el partido para el Salerm Puente Genil. Sólo se llevaban cuatro minutos de juego cuando Juanma Bernal adelantó al filial hispalense. A pesar del 0-1, los pontanos no se amilanaron y fueron en busca del empate. Ezequiel Lamarca dio el primer aviso pero no atinó entre los tres palos. Poco después, Félix Chenkam mandó el balón al fondo de la red de Ismael. A partir de ahí, el cuadro de Diego Caro mostró su superioridad sobre el Sevilla C. Incluso tuvo cerca el 1-2 antes del descanso, pero Félix Chenkam se topó con la gran parada de Ismael.

Tras el receso, el partido mantuvo el mismo guion. Ezequiel Lamarca dio de nuevo el primer aviso de esta segunda mitad. En el segundo no falló el máximo goleador del equipo pontano. Incluso tuvo el 1-3 para poner la sentencia. Con el paso de los minutos, el Sevilla C dio un paso al frente ante un cuadro cordobés que mantuvo el orden en defensa. Ya en el descuento estuvo cerca el filial hispalense de nivelar el pleito pero ahí estuvo Álvaro García para solventar el problema final. Y acabó todo. El Salerm Puente Genil sacó los tres puntos antes de enfrentarse el próximo fin de semana en Lepe al San Roque, segundo clasificado, que está a tan sólo un punto en la clasificación.

Ficha técnica

1 - Sevilla C: Ismael; Capi (Álvaro, 80'), Pavón, Marcos, Juanma Bernal (Diego, 69'), Jaime, Juan Andrés (Cristóbal, 69'), Abascal (Lucas, 87'), Popi, Calero y Néstor.

2 - Salerm Puente Genil: Álvaro García; Edu Chía, Núñez, Siles; Gato, Germán, Migue García (Christian López, 87'), Jorge García (Iván Henares, 69'), Carmona; Félix Chenkam (Diego Canty, 69') y Ezequiel Lamarca (Yona, 74').

Goles: 1-0 (4') Juanma Bernal. 1-1 (14') Félix Chenkam. 1-2 (63') Ezequiel Lamarca.

Árbitro: Vázquez Herrera (Cádiz). Amonestó con cartulina amarilla a los locales Marcos y Pavón, y a los visitantes Gato y Edu Chía.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoprimera jornada de Liga en el subgrupo B del Grupo X de Tercera División, disputado en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.