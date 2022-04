El Pozoblanco vuelve a saborear la victoria tras remontar de forma épica al Utrera (3-1)

El Pozoblanco puede respirar tranquilo. Le costó ganar, pero, tras siete partidos sin conocer la victoria, al fin terminó con una mala dinámica que lo tenía cada vez más cerca de los puestos de descenso. De hecho, volvió a saborear el triunfo ante el segundo clasificado del Grupo X de Segunda RFEF, el Utrera, que llegó al tramo final del partido con ventaja en el marcador, pero en los últimos diez minutos tres tantos de los pozoalbenses firmaron una épica remontada que los deja con 33 puntos, con cinco de renta sobre el peligro.

Después de que los de Antonio Jesús Cobos se metieran en problemas sumando una nueva derrota en Tomares la semana pasada (3-2), tenían el difícil papel de vencer en el fortín vallesano a uno de los mejores equipos de la categoría. De ahí que los de Los Pedroches saliesen bien plantados al campo con un disparo de Agus que detuvo el guardameta rival. Eso sí, poco después, puso a prueba Ranchero a Sillero con un lanzamiento de falta peligroso.

Ranchero lo intentó al rato sin suerte en un duelo que estaba siendo muy disputado y sobre el que había muchos ojos puestos. No solo en Pozoblanco y Utrera, si no en todo el Grupo X porque una victoria vallesana daba el ascenso matemático al Recreativo de Huelva. Eso no lo podía permitir el conjunto utrerano, que, tras una primera mitad igualada, desequilibró el marcador en el 56' por medio de un acertado Contreras.

Le tocaba remar a un Pozoblanco que confió en la remontada y la logró en tan solo diez minutos. Después de que Machado rozase el gol con un certero disparo, fue Manu Moya quien puso la igualada en el luminoso en el 80'. Ni un minuto tardó el conjunto vallesano en remontar por medio de Tommy Montenegro, quien cabeceó a la perfección el centro lateral de León.

Entre el éxtasis por lo que podría ser un victoria importante y con el Utrera volcado arriba en busca del tanto del empate que aplazara el ascenso del Recreativo de Huelva, fue Zara quien mató el partido con su gol convertido en el 91', tanto que devuelve la sonrisa al Pozoblanco y le permite ampliar su distancia con el temido descenso.