El Pozoblanco, pendiente del Córdoba CF, cierra la segunda fase ante el Rota

Pendiente del Córdoba CF. El Pozoblanco cierra la segunda fase este domingo ante el Rota (Municipal, 18:00) en un encuentro sin nada en juego para los dos equipos. Los vallesanos, que tienen asegurado el tercer puesto, miran a lo que suceda en el desenlace del subgrupo D del Grupo IV de Segunda División B, donde los blanquiverdes han llegado con opciones a la jornada final de aspirar a la Primera RFEF.

Tras empatar en la cita anterior ante el Antoniano (2-2), los pozoalbenses se quedaron sin opciones de cazar a los dos primeros clasificados, el Utrera y un Córdoba B que no competirá este domingo ante Los Barrios por un positivo en coronavirus en su plantilla. El filial blanquiverde sigue pendiente del primer equipo para ver si disputan el play off. Si el Córdoba no se mete en la Primera RFEF, su plaza en esas eliminatorias de ascenso sería del Pozoblanco, según la circular dictada por la Federación Española.

Para este compromiso, Emilio Fajardo tiene de nuevo numerosas bajas. Rubén Sánchez, Adri Delgado, Miguel Cancelo y Rafa Ariza siguen lesionados, a los que se une que Troyano está fuera por motivos laborales. Además, Rafa Manosalva y David España tampoco están disponibles por sanción. De este modo, el técnico de Benidorm tendrá que tirar de los 13 jugadores que tiene, aunque completará la convocatoria con varios juveniles.

El Rota, que ganó su último partido al Córdoba B (3-2), marcha quinto, aunque podría dar caza al cuarto clasificado Los Barrios, con un punto más en la clasificación. Los gaditanos, además, tienen ganas de revancha tras perder con claridad en el duelo de la primera vuelta con el Pozoblanco (1-4), que tratará de certificar un nuevo triunfo en casa para cerrar de la mejor manera esta segunda fase. Además, en una semana especial donde el Ayuntamiento hizo entrega al club vallesano de un obsequio por su 95 aniversario.