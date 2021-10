Ale Marín y Lluís Tarrés lideran a un Córdoba B que se da otra alegría ante el Sevilla C

Intratable en casa. El Córdoba B sigue invicto e imbatido en su feudo tras deshacerse del Sevilla C en la Ciudad Deportiva en un encuentro en el que se le pudo escapar la victoria en el descuento, pero ahí emergió la enorme figura de Lluís Tarrés para despejar un claro penalti cometido por Manolillo sobre Guti. La suerte sonrió a un filial cordobesista que vuelve a mirar a la zona noble y avanza en la clasificación, a pesar de las bajas y entrenar durante la semana bajo mínimos. Al final, el trabajo encuentra su premio, como le ha pasado al equipo de Diego Caro ante su homólogo sevillista.

Tras ceder en la anterior cita ante el Gerena en un partido que tuvo en su mano y se le fue en los minutos finales (2-1), el Córdoba B regresaba a casa con el ánimo de volver a la senda correcta ante un crecido Sevilla C, con dos puntos más en su casillero que los blanquiverdes. A pesar de las ausencias, Diego Caro movió su once inicial tras dar entrada a Jan y Juan Andrés por Burgos y Rober, fuera de la lista final por un compromiso familiar.

En el arranque del partido, el filial blanquiverde empezó a merodear el área sevillista, aunque fueron los hispalenses los que por medio de Guti y Agustín crearon las primeras ocasiones claras. Ninguno atinó con los tres palos para suerte local. Sin embargo, con el paso de los minutos, el Córdoba B se fue haciendo más con el control del envite. Ale Marín dio el primer aviso. Manolillo lo probó con una falta directa que atajó Matías.

Antes de llegar a la media hora de juego, el buen momento local tuvo su premio. Juan Andrés metió un preciso pase a Ale Marín, que puso el balón al fondo de la red. 1-0 y el partido se le puso así de cara a los de Diego Caro ante un Sevilla C que no consiguió sobrepasar el ordenado esquema defensivo blanquiverde. Iván Martínez y Valtteri no dieron tregua al goleador hispalense Diego, que se quedó a cero en la Ciudad Deportiva.

Todo pudo ponerse mejor antes de llegar al descanso, pero Joaquín, tras un buen pase de Ale Marín, disparó demasiado cruzado y no atinó entre los tres palos. Por su parte, los sevillistas volvieron a intentarlo en la recta final de la primera mitad, pero Raúl se topó con Tarrés tras un medido centro de Guti. Fue un susto, pero el colegiado anuló la acción por fuera de juego del jugador sevillano.

Tras el paso por los vestuarios, el Sevilla C quiso dar un paso al frente, pero se topó con una muralla blanquiverde. Sin grandes ocasiones de gol en ambas áreas, el duelo se niveló. Tocaba pelear y luchar por los tres puntos. Y lo pudo cerrar el filial cordobesista. Sin embargo, Jan, tras un centro de Juan Andrés, se topó con el palo derecho de la portería de Matías.

Llegó la hora de los cambios. Diego Caro retiró a Joaquín para dar entrada a Abreu, lo que llevó a Juanma Bernal a ser la gran referencia en ataque. El sevillano y Jan no pudieron rematar un preciso pase de Juan Andrés desde la banda derecha. Poco después, el Sevilla C tuvo el empate en un disparo de Antonio que se estrelló en el larguero de Lluís Tarrés. La suerte acompañó a los de Diego Caro. Álex Durán y Salvi entraron en escena por unos agotados Juan Andrés y Ale Marín. Era la recta final.

Y llegó el descuento. Todo parecía encaminado al triunfo local, pero Manolillo cometió un claro penalti sobre Guti. Lucas cogió el balón y decidió lanzar una pena máxima que sacó un inmenso Lluís Tarrés, que mantuvo así de nuevo su portería a cero en casa. Nadie marcó un gol a los cordobesistas. Tampoco un Sevilla C que apuró el tiempo extra, pero ya no creó peligro a un filial blanquiverde que se apuntó el triunfo, el tercero en su feudo, y se coloca en los puestos de privilegio de la clasificación.