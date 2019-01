Marga Fullana será una de las estrellas de la VI Vuelta a Córdoba BTT

La mallorquina Marga Fullana, bronce en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000 y cinco veces campeona mundial, correrá su primera prueba de 2019 con motivo de la VI Vuelta a Córdoba BTT, donde sus objetivos pasarán por "divertirme y empezar a preparar el Mundial Máster de Canadá" del próximo verano.

Fullana regresará a Córdoba cuatro años después de su primera participación en la ronda andaluza. para afrontar una prueba con la que el próximo 10 de febrero arranca el Open de España XC Maratón. Ese dato le confiere "ya mucha categoría", porque además cuenta con recorrido "espectacular, que con buen tiempo sería mucho mejor. Espero que no llueva ni haga tanto frío como en mi primera vez".

"Iré con ganas y contenta por el homenaje incluido, porque no es muy habitual que te reconozcan cuando estás en activo, más bien es una sorpresa", destacó la ciclista, cuyo principal objetivo del año es ganar su quinto título mundial máster, por lo que en total sumaría diez junto a los cinco que logró a nivel élite.

Fullana, a sus 46 años, ya no sólo compite en la mountain bike, sino que desde hace cuatro años lo alterna con el duatlón cross, no en vano suma tres títulos europeos en esta especialidad y cuatro de España.

"La élite es otra cosa, por eso corro duatlón cross. Si pudiera ganarme la vida sólo con el ciclismo no lo haría, pero con todo lo que he ganado no hay patrocinios", aseveró, de ahí que adelantara que en este 2019 correrá por primera vez un duatlón de carretera, que incluye sesenta kilómetros en bici, al margen de los diez previos y finales a pie.