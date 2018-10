Llega la etapa final del maratón con problemas y muchas dudas

Los equipos del Grupo X de Tercera División disputan hoy su tercer partido en siete días. Exigencias del calendario que, lógicamente, pasan factura a todos los integrantes de la categoría. Con todo, a mayor número de componentes en las plantillas, más posibilidades de rotaciones para los entrenadores y menor carga en los jugadores.

No tiene esa suerte el Córdoba B, con una plantilla muy corta y con varios juveniles completando las convocatorias e, incluso, las alineaciones iniciales. La carga de partidos ya se está notando, pero los blanquiverdes se están acostumbrando a sobreponerse a todo a base de casta y trabajo. Además, tienen el aliciente de defender el liderato, al que se agarran con uñas y dientes a pesar de los continuos contratiempos.

En la reciente visita al Cabecense, al margen del esfuerzo y el trabajo que de por sí les planteó el conjunto hispalense, sufrieron los rigores de un arbitraje muy casero que les lastró incluso en el marcador final por un penalti inexistente que significó el empate local. Además, los de Juan Marrero, que fue expulsado, salieron con varios jugadores tocados, como Marco Rosa, que será baja; y un expulsado, Arnau Mirambel, que podrá jugar al no haberse reunido el Comité de Competición.

De esta forma, el técnico tendrá una semana más complicaciones a la hora de confeccionar el once ante una Lebrijana que llega a la Ciudad Deportiva después de vencer al Xerez e igualar con el Guadalcacín y el Algeciras. Con todo, podrá tirar del meta Alberto e, incluso, dar minutos a Borja Estepa.

También tendrá problemas el Puente Genil, que ya se presentó con ocho bajas en Utrera y sufrió para lograr el empate final. Pero para recibir al San Roque de Lepe, Juanmi Puentenueva recupera a Isco, Manolo Cano, Ito y Alberto Castro, aunque podría perder a Maero, que se uniría en el parte de lesionados a Nacho, Javi Romero, Salva Vegas y Luque. El técnico de los pontanos podría seguir contando con jugadores del filial como Álvaro Pérez y Juanma, e incluso con Carraña, disponible al no haberse reunido el Comité de Competición.

Por su parte, el Espeleño recibe al Gerena, equipo que llega tras encajar cuatro derrotas consecutivas y penúltimo en la tabla, aunque tiene los mismos puntos que los de Salva Serrano. El técnico rojillo, que vuelve a tener disponible a Chechu, continúa sin poder contar con Montero y Mario Ramírez y mantiene serias dudas con la participación de Fede, Troyano y, sobre todo, Juanito.

Por último, el Ciudad de Lucena, que sólo ha logrado tres empates en las últimas seis jornadas, recibe a un Cabecense metido en la zona baja. Diego Caro, que no tiene bajas, seguirá introducidendo cambios en el once inicial, por lo que podrían entrar en el equipo jugadores como Iván Henares, Javi Henares o Curro Pérez, que no salieron de inicio ante el Arcos.