Josan González: "Estamos preparados para luchar por el 'play off'"

El Córdoba Futsal logró una importantísima victoria ante el Jaén Paraíso Interior (3-2) gracias a la épica remontada que firmaron los blanquiverdes con dos goles en el 40'. Un triunfo muy sufrido sobre el que Josan González señaló en la rueda de prensa posterior al choque que fue "a base de fe, que mueve montañas".

"En el último tramo hemos intentado el empate con todos los medios y con portero-jugador. El empate hubiese sido lo más justo, pero con un ejercicio de fe que tuvimos y esa humildad que es fundamental, los jugadores han dado un paso al frente independientemente de haber ganado o perdido", analizó sobre el encuentro el pontano, que añadió que tienen "mucha fe" en lo que hacen y que son "un equipo que va a da guerra hasta el último partido".

Como señaló Josan González, "el primer tiempo estuvo muy igualado con situaciones muy claras para ambos equipos". Pero el de Puente Genil destacó "el segundo tiempo donde el Jaén empezó mejor" y que, cuando mejor estaban los cordobesistas, los jienenses les remontaron con dos goles. Sin embargo, la épica se alió con el Córdoba Patrimonio y Miguelín firmó la victoria con su gol en la última jugada del partido: "Más allá del gol, destaca por lo que ha hecho en la pista y por ese liderazgo que tiene y que hacer crecer y marca el camino de este club", precisó el entrenador sobre Miguelín.

Con este triunfo, el Córdoba Futsal se pone a solo un punto del play off por el título a falta de seis partidos para el final: "Decir que no podemos llegar al play off es de tontos, nuestro primer objetivo era la permanencia, pero ahora estamos preparados y vamos a luchar por ese objetivo, aunque lo que quiero es que los seis partidos que quedan de temporada sean los mejores", concluyó el técnico cordobés.