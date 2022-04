El Córdoba Futsal acaricia el 'play off' tras una épica remontada ante el Jaén Paraíso Interior (3-2)

El Córdoba Futsal volvió a aferrarse a la épica para seguir haciendo historia. Esta vez ante todo un Jaén Paraíso Interior que fue capaz de darle la vuelta a la ventaja inicial de los cordobesistas en la segunda mitad. Sin embargo, con un gol de Ismael en el 40' y otro de Miguelín en la última jugada, los de Josan González desataron la locura en Vista Alegre y firmaron una victoria clave que los deja a solo un punto de entrar en el play off por el título.

El gran ambiente de Vista Alegre animó a que, en tan solo el arranque del encuentro, la intensidad fuese máxima. El primero que intentó golpear fue el Córdoba Patrimonio en la primera posesión que tuvo y, al instante, el excordobesista César puso a prueba a Prieto para el cuadro jienense. Sin parar de buscar portería, Alan Brandi con un punterazo y luego Álex Viana tras una gran individualidad en campo rival, estuvieron cerca de inaugurar el marcador, pero, a pesar de las múltiples ocasiones que protagonizaban ambos equipos, los goles no llegaban.

Álex González le sacó una mano providencial a un siempre habilidoso Lucas Perin y poco después, fue el meta blanquiverde quien actuó con mucha determinación ante el disparo de Mauricio. De peligro en peligro, la igualdad estaba siendo máxima, y eso que Mauricio estrelló el balón en el larguero a falta de algo más de seis minutos para el final de la primera mitad.

Mediante la estrategia estuvo cerca de marcar el brasileño Perin, que recibió el pelotazo de Álex Viana desde la falta directa sin que el esférico cogiese la dirección correcta hacia el fondo de la portería del Olivo Mecánico. El Córdoba Patrimonio estaba algo mejor que su rival en el último tramo de los primeros 20 minutos. Sin precisión, Míchel entregó mal el esférico a su compañero en campo propio e Ismael recogió el balón y lo golpeó con rabia y colocación, pero el meta de los lagartos estuvo primordial.

Un minuto después, el pívot prieguense volvió a tener el tanto en sus botas, aunque su disparo cruzado se marchó desviado por centímetros. Eso sí, el Jaén Paraíso Interior no había bajado los brazos ni tenía motivo para hacerlo, pues despertó al instante con una llegada de Míchel, que acabó estrellando el balón en el larguero, y luego con una doble parada que tuvo que efectuar Prieto.

No había tiempo para despistes ni desaprovechar ocasiones, el problema es que ambos porteros estaban siendo determinantes, como demostró Álex González por partida doble, primero ante un zurdazo de Perin y después, desbaratando un rebote que iba directo a puerta. Sin embargo, el meta jienense no pudo hacer nada contra la genialidad de Ricardo, quien, a falta de 23,8 segundos se sacó un derechazo ajustado que abrió el marcador a favor de un Córdoba Futsal que lo estaba mereciendo.

De épica en épica

Tras el paso por vestuarios, el guion de partido continuó como en la primera parte. Puro futsal de idas y venidas con ocasiones de todos los colores, aunque el que resaltó en una de ellas fue Prieto, que dejó la parada de la jornada al estirarse para detener un primer disparo de César y reaccionar al momento lanzándose con instintos felinos para evitar que Alan Brandi empujara el rechace al fondo de la red. El meta cordobesista dejó a todo el pabellón boquiabierto, pero el choque continuaba y los blanquiverdes pudieron ampliar su ventaja en el marcador si Zequi hubiese conectado con más precisión el pase de Viana.

No solo no llegó el segundo para el Córdoba Futsal, sino que, de la ventaja, pasaron en menos de un minuto a ir perdiendo. En el 27', un increíble pase elevado de Jorge Santos lo recibió Bruno Petry que, de volea, no falló ante Prieto y puso el empate. Apenas unos segundos después, un latigazo de César rebotó en el palo y en la espalda de Prieto y acabó dentro de la portería blanquiverde.

El palo fue muy duro para el Córdoba Patrimonio. A la ofensiva, Ricardo estuvo a punto de empatar y también Saura, cuyo disparo tocó la madera. Pese a los intentos, el tiempo corría y el choque iba llegando a su fin. Por eso optó Josan González por atacar con Ismael como portero-jugador. Con el pecho, el pívot rozó ese gol que tanto buscaba un cuadro blanquiverdes ambicioso.

Ricardo se echó las manos a la cabeza cuando falló solo ante el meta rival. Apenas quedaban dos minutos de partido y el Córdoba Futsal no cedía en su empeño por atacar. De tanto insistir, Ismael por fin marcó el tanto del empate a tras reventar un balón muerto que recogió de su propio rechace. Con el marcador 2-2 y 51 segundos por disputarse, había tiempo para la épica, y esta llegó.

En la última jugada del partido, Miguelín se vistió de héroe cuando recibió solo a la derecha de la pista y no defraudó. Gol y todo el pabellón gritó de éxtasis al presenciar una nueva remontada histórica. Eso sí, la victoria tardó en hacerse oficial, porque entre la locura desatada, cuando parecía todo acabado, el colegiado indicó que quedaba un segundo por disputarse en el que poco pudo hacer el Jaén Paraíso Interior para evitar un triunfo histórico blanquiverde que los acerca al play off por el título.