Josan González: "Este final debe ser nuestra forma de pensar de cara al futuro"

Objetivo conseguido, el Córdoba Futsal es de Primera. Y así lo ha podido confirmar el equipo tras vencer a todo un Jaén paraíso en el pabellón de La Salobreña (2-3) junto a la incertidumbre y a los nervios de un final agónico que acabó con ambos equipos salvados mientras Burela, que no pasó del empate ante Palma Futsal (4-4), disputará el play out.

Para el técnico del Córdoba Patrimonio, Josan González, la victoria entraba en sus planes, pero indicó que "dentro de los posibles planes que había visualizado, ni en el más optimista imaginaba un 0-3". "Creo que hemos hecho un grandísimo partido porque nuestra plan era comprender cuándo el partido requería un poco más o un poco menos, y hemos sabido aprovechar esos momentos de ansiedad del Jaén, que jugaban en su casa con su gente y tenían la obligación de ganar", precisó el técnico cordobés.

La lectura acerca de la victoria, Josan González la resumió en "los dos zarpazos del Córdoba Futsal en la primera mitad" y en la "comodidad, la defensa bien armada y las varias ocasiones de gol para poner el 0-3" que el equipo tuvo en la segunda mitad. "A partir del tercer gol nuestro, hemos sufrido menos de lo que muestra el marcador porque teníamos la posesión faltando 26 segundos y luego nos han marcado faltando ocho segundos, por lo que no daba tiempo a prácticamente nada", apuntó el entrenador blanquiverde.

Todavía sobre el parqué del pabellón La Salobreja, Josan González no dudó en agradecer a la gente que ha trabajado junto al Córdoba Patrimonio. "Quiero agradecer su labor especialmente a Fernando Tienda, que no seguirá con nosotros la próxima temporada", señaló Josan sobre su segundo, que además añadió que "esto también es parte de todos, físios, utilleros, etc que se han comido esta temporada tan rara y también es fundamental la figura de Nacho Osuna, psicólogo deportivo que ha ayudado a prepararlos en lo emocional".

El entrenador natural de Puente Genil, agradeció además al presidente José García Román y a Rafa porque "durante la temporada, cuando las coas iban mal, han confiado en el trabajo y finalmente ha salido todo a pedir de boca". Incluso Josan González también se acordó, con gesto de evidente y profunda emoción "de las familias de toda la plantilla que tanto han sufrido".

Por último, el entrenador blanquiverde quiso mandar un mensaje de ánimo para los tres equipos que han descendido, Peñíscola, UMA Atequera y O Parrulo, y tampoco se olvidó de ese mensaje de apoyo para Burela, que tendrá que luchar con un rival de Segunda División en el play out para mantenerse en la máxima categoría. "Era fundamental disfrutar de estos 40 minutos, pero ya es pasado y hemos disfrutado del camino y esta debe ser nuestra forma de pensar de cara al futuro y a preparar la próxima temporada", concluyó Josan González con un gesto de satisfacción.