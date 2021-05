Josan González: "Nos ha podido la ansiedad de tener que ganar"

Josan González reconoció los errores del Córdoba Futsal en Ferrol y llamó a la calma ante el tramo final, mostrando "confianza máxima" en el trabajo de sus jugadores y en que el equipo terminará salvando la categoría, aunque ahora tocará sufrir un poco más.

"Hemos empezado muy bien, llevando al pie de la letra el plan de partido, con mejores ocasiones en los primeros 10 minutos. Luego ellos han entrado al partido, pero ahí hemos empezado un poco con la ansiedad por la necesidad de ganar", reconoció el técnico en su análisis de la primera parte. Con todo, el marcador ahí seguía sin abrirse, algo que sucedió nada más reanudarse el juego: "Hemos entrado mal tras el descanso, justo lo contrario de lo que habíamos hablado en el descanso, y nos ha costado dos goles. El equipo se ha repuesto, ha conseguido dar la vuelta al marcador, pero al final creo que hemos sido poco inteligentes, con esa falta mal defendida y luego en una contra".

Por todo ello, el técnico de Puente Genil reconoció que es "un tropiezo importante". "Eran tres puntos que nos darían muchísima tranquilidad, pero quedan seis puntos en juego, un partido más en casa con nuestra gente, y tenemos confianza máxima en los jugadores y en el trabajo realizado, en seguir nuestro camino y el proceso de mejora", añadió.

Y es que Josan González aseguró que ese progreso "no se ha visto truncado" porque vio a su equipo "superior al rival", lo que no quitó para reconocer que no estuvieron "acertados de cara a la portería rival". "Quizás nos ha podido la ansiedad de tener que ganar, algo que normalmente no tenemos. Ahora viene un partido en casa, con una semana para prepararlo, y con muchas ganas de sacar los tres puntos en casa para certificar cuanto antes la permanencia", concluyó el técnico.