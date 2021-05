Josan González, técnico del Córdoba Futsal: "El 'play off' por el título era una utopía"

No fue el mejor partido del Córdoba Futsal pese a que llegaba en una buena dinámica de juego y resultados. Eso sí, pese a la derrota ante Industrias Santa Coloma (5-3), el cuadro cordobés disputó "un partido de tú a tú con mucha intensidad", tal y como definió Josan González tras el encuentro aún sobre el parqué del Pabellón Nuevo de Santa Coloma de Gramanet.

"Cada equipo ha jugado sacado sus armas y la igualdad ha sido la nota predominante", destacó el pontano, que además señaló que ambos equipos tuvieron "el mismo número de ocasiones", aunque achacó la derrota a "la falta de contundencia en las dos áreas". Además, Josan hizo hincapié en que el encuentro tuvo "cosas incontrolables", al igual que mencionó sobre el encuentro del pasado domingo que acabó con empate ante Osasuna Magna (2-2).

"Hemos tenido una ocasión clara para ponernos por delante y justo después ha llegado la expulsión de Perin y ahí Cardona ha marcado un golazo y, aunque hemos intentado remar, no hemos sido capaces", precisó el entrenador blanquiverde, que también se mostró "condicionado" por las cinco faltas que el Córdoba Patrimonio acumuló en el primer tiempo.

Con esta derrota, lo que está claro es que el Córdoba Futsal se olvida de las aspiraciones por algo más que por luchar por la permanencia. "Sinceramente, no he pensado nunca en entrar en el play off por el título liguero y creo que nos han puesto ese foco que, aunque es un orgullo, tenemos que tener lo pies en el suelo, olvidar las cuentas y seguir compitiendo hacia la victoria", expresó el de Puente Genil, que indicó que el play off es "una utopía"

Por último, Josan González no pasó desapercibido el trabajo de sus jugadores que "se han vaciado" y la necesidad del equipo de "alejarse de la zona roja cuanto antes". "Nos queda seguir trabajando para el ganar el próximo partido y tener más cerca el objetivo", finalizó el técnico cordobés.