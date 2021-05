El Córdoba Futsal se complica la vida ante Industrias Santa Coloma (5-3)

No fue el día del Córdoba Futsal en tierras catalanas. Pese a que ambos equipos protagonizaron un festín de goles, fue Industrias Santa Coloma quien acabó ganando la partida en un encuentro frenético, de constantes idas y venidas, con expulsiones de por medio y mucha intensidad. Con esta derrota, los cordobesistas ponen fin a su racha de tres encuentros sin perder y no consiguen despegarse de unos puestos de descenso que ahora están más cerca, y más tras el empate en Vista Alegre ante Osasuna Magna (2-2) del pasado sábado.

Josan González apostó por un quinteto poco habitual al inicio, donde ambos salieron enchufados, aunque al Córdoba Patrimonio le costaba crear arriba. No fue hasta que el brasileño Perin lo intentó cuando los de Josan comenzaron a sentirse mejor sobre el parqué del Pabellón Nuevo. Un genial pase de Zequi acabó con la parada del meta rival ante el disparo de Saura y luego Jesulito rozó el palo tras un zurdazo. Los dos equipos peleaban mostrando un amplio arsenal ofensivo en un arranque frenético.

La puntita de Del Moral pudo ser el primer tanto, pero ese gol llegaría justo después, a los siete minutos de partido, cuando un penalti cometido sobre Manu Leal lo convirtió sin piedad Alberto Saura. Ante la ventaja blanquiverde, el Santa Coloma pudo responder si no fuese porque Drahovsky se topó con Prieto y el rechace lo estrelló David Álvarez en el travesaño. Sin embargo, entre los intentos por igualar la contienda, el pívot eslovaco chutó en el área cordobesista y el balón salió rechazado después de tocar en la mano de Jesús Rodríguez. Penalti que el propio Drahovsky se encargó de subir al marcador.

Sin tiempo para la reacción, el ala Khalid se dio la media vuelta ante la defensa del gaditano y batió a Prieto con un disparo potente que rebotó en Del Moral. Los barceloneses habían remontado y a Josan González no le gustó, por lo que el pontano apostó por poner a Shimizu como portero-jugador y así cortar la presión alta de los de Javier Rodríguez. Esta decisión surgió efecto y en la primera jugada, Jesulito se sacó una perfecta acción individual que con un disparo al palo corto que puso el empate a dos. Eso sí, el Cordoba Patrimonio no cesó en la idea de competir con portero-jugador y atravesó sus mejores minutos del encuentro.

Fue cuando el cuadro colomense pasó a atacar también con cinco en busca de esa fluidez ofensiva que durante cinco minutos habían perdido, cuando pudieron romper el empate por medio de un Cardona que falló a puerta vacía y que dio lugar al final de la primera intensa mitad.

Sigue el festín de goles

Ambos conjuntos regresaron al parqué barcelonés con la misma intensidad. Pero, a los cuatro minutos de la segunda parte, Uri Santos destrozó las redes de la meta de Prieto después de recoger un rechace del portero cordobesista. Luego Prieto tuvo que intervenir de nuevo, y pese al mal momento de los de Josan, los cordobeses supieron reponerse. La magistral diagonal de Jesulito la golpeó de volea Shimizu y fue Borja quien sacó una mano provindencial, pero ni aún así pudo evitar que Zequi recogiese el rechazo y marcara de nuevo el empate en el marcador.

Justo después la volvió a tener el nipón en un tramo de partido cómodo para ambos que se desequilibró cuando, en el minuto 29, Perin cometió el peor error posible, dejando a su equipo en inferioridad numérica tras ver la segunda amarilla. En la primera jugada con un jugador más, el Industrias Santa Coloma se puso por delante en el marcador por medio de Cardona. No obstante, los de Josan no se dieron por vencidos y siguieron insistiendo ante la meta rival, poniendo a prueba a un Borja sobresaliente. La expulsión, a falta de diez minutos para el final, llegó esta vez para Drahovsky. Sin embargo, los blanquiverdes no supieron sacarle ventaja a la superioridad.

Con muchos espacios, los minutos corrían con el marcador desfavorable para el Córdoba Futsal y Prieto cometió la quinta falta de los blanquiverdes. Justo desde el tiro libre, Álex Verdejo convirtió el quinto gol de los suyos. El palo fue tremendo para los visitantes, que ya con portero-jugador buscaban la remontada, aunque Caio César vio la roja y los cordobesistas volvieron a sufrir jugando con un futbolista menos. Fue Pablo del Moral quien se estiró arriba sin fortuna mientras que Prieto, a la siguiente jugada, actuó de salvador. Quedaban tres minutos y el cuadro cordobés atacaba con cinco. Manu Leal puso a prueba al meta local por partida doble, pero la ausencia de huecos en la zaga catalana dejó el marcador intacto y los tres puntos se quedaron en Santa Coloma, junto a las buenas sensaciones del Córdoba Patrimonio de la Humanidad.