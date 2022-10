Jornada importante y muy casera para los equipos cordobeses en Tercera RFEF

Los equipos cordobeses continúan en la lucha por conseguir sus respectivos objetivos en este competido Grupo X de Tercera Federación y este fin de semana afrontan una jornada trepidante. Excepto el Espeleño, que buscará su primer triunfo del curso en casa este sábado, el resto de los conjuntos de la provincia disputarán su partido en horario matinal el domingo. Tanto el Salerm Puente Genil como el Córdoba B y el Pozoblanco lo harán como locales, mientras que el único de los equipos cordobeses que lo haga lejos de casa será el Ciudad de Lucena.

El primero en salir a escena será un Atlético Espeleño que recibe al Ceuta B (Municipal de Espiel, 16:45) en el que será un duelo clave para los de Juan Carlos Quero, ya que se encuentran en una situación delicada. Y es que, en cinco partidos solo han sido capaces de sacar dos puntos, el último en el encuentro de la semana pasada ante el Ayamonte en territorio onubense (0-0). Una suma que tiene al equipo como colista del Grupo X.

El triunfo, por tanto, es vital, y más al ser el conjunto de Espiel el local, ya que ha perdido los dos partidos disputados en casa hasta la fecha. La victoria no será fácil, pues enfrente estará un cuadro ceutí que se encuentra octavo en la tabla con siete puntos logrados en cinco partidos y que llega con la moral alta tras vencer el pasado sábado al Conil (3-0). Además, Quero cuenta con las bajas de Nacho, Galisteo, Edu y Jesulillo, mientras que Santacruz y Guille Roldán son duda.

Por su parte, el domingo el Salerm Puente Genil recibe al Ayamonte (Manuel Polinario,12:00) con la intención de lograr la que sería su tercera victoria consecutiva, algo que lo metería de lleno en la pelea por el ascenso directo, pues el cuadro pontanés es actualmente quinto con nueve puntos. Una zona de play off que ocupa y de la que no piensa salir, y menos ahora que llega con la moral alta tras vencer al Sevilla C en la capital hispalense con un gol en el último minuto (0-1).

El Ayamonte, que llega de empatar a cero ante el Espeleño, no sabe lo que es puntuar a domicilio y se encuentra en puestos de descenso, pues es decimocuarto con cuatro puntos. Por ello, se trata de una oportunidad de oro para los de Juanmi Puentenueva, aunque para este duelo no estarán disponibles ni Mario Ortiz ni Javi Romero.

Otro club con mucho en juego este fin de semana es el Pozoblanco, pues recibe este domingo al Gerena (Municipal de Pozoblanco, 12:00). Un partido complicado para los de Antonio Jesús Cobos, ya que, tras su espectacular arranque liguero, arrastran dos empates y una derrota en los últimos tres partidos. La semana pasada cayeron ante el Ciudad de Lucena (1-0) y se encuentran séptimos en la tabla con ocho puntos, por lo que el triunfo los metería de lleno en los puestos altos.

Y más tratándose del Gerena, que solo ha perdido un partido en lo que va de campaña y que llega de no pasar del empate en su casa ante el Xerez CD (1-1). Los sevillanos son actualmente los segundos clasificados con diez puntos de 15 posibles, un bagaje alto que no quiere echar a perder un cuadro pozoalbense que sigue siendo una de las sorpresas del Grupo X.

El Córdoba B también quiere mirar hacia los primeros puestos de la tabla y, para ello, tendrá que superar este domingo al Sevilla C (El Arcángel, 12:00). Un partido crucial entre el tercer y el cuarto clasificado en el que los blanquiverdes son quienes van por detrás en la tabla al tener nueve puntos, uno menos que los hispalenses. Los de Diego Caro llegan en una gran dinámica, ya que han ganado sus dos últimos duelos, el más reciente ante el Coria (1-2).

Una racha que pretende ampliar el filial del Córdoba CF pasando por encima de un filial sevillista que perdió la semana pasada por primera vez en esta 22-23. Los blanquiverdes, sin embargo, todavía no conocen la derrota y, además, cuentan con todos los efectivos disponibles salvo que el primer equipo necesite a alguno de sus futbolistas.

Por último, el único de los equipos cordobeses que en esta quinta jornada jugará a domicilio es el Ciudad de Lucena. Lo hará ante el Antoniano (Municipal de Lebrija, 12:00), que es el actual líder del Grupo X de Tercera Federación. El conjunto sevillano es la sorpresa del campeonato, pues todavía no conoce la derrota en liga, aunque llega de empatar ante el Cartaya (1-1), mientras que los celestes ganaron la semana pasada al Pozoblanco (1-0).

Un resultado que invita a los de Dimas Carrasco a creer en una victoria que los colocaría en la lucha por el ascenso directo, ya que ahora mismo son sextos con ocho puntos logrados en cinco partidos. Además, sería el primer triunfo de los lucentinos fuera de casa, aunque para ello no podrán contar con Chucky Pierce, lesionado.