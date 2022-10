El Córdoba B consigue 'in extremis' su segunda victoria del curso ante el Coria (1-2)

El Córdoba B avanza como un tiro en este competido Grupo X de Tercera Federación después de lograr su segunda victoria de la temporada. La consiguió en Coria, aunque esta vez sufriendo demasiado, pues, pese a que los de Diego Caro comenzaron adelantándose en el marcador, no fue hasta la última jugada del partido cuando tuvieron un lanzamiento desde los once metros y Joaquín lo convirtió dándole tres puntos de oro a su equipo, que se coloca en puestos de play off con nueve puntos al término de la quinta jornada.

El filial del Córdoba CF llegaba a este duelo con la moral por las nubes tras sumar su primer triunfo liguero del curso 22-23 la semana pasada ante todo un Gerena que llegaba con el cartel de invicto a la Ciudad Deportiva blanquiverde (2-0). De ahí que los de Diego Caro arrancaran el encuentro con una marcha más que su rival, y eso se reflejó no solo en el juego, sino también en el marcador. Y es que, a los tres minutos del choque, Adrián Turmo adelantó a los suyos al aprovechar con efectividad un error de la zaga local.

Con el 0-1 a favor, los blanquiverdes seguían proyectándose con peligro en ataque y teniendo las mejores llegadas del partido, pues primero Turmo y luego Juanma Bernal con un disparo que se marchó alto por poco, crearon peligro en la meta defendida por Isco. Sin embargo, pese a que los de Diego Caro estaban cómodos y teniendo ocasiones, el Coria se encontró con el tanto del empate en el 17' por medio de un Juan Gómez que sorprendió a todos con un golazo.

El guion del choque continuó igual, aunque el cuadro sevillano puso una marcha más después de que el palo rechazara un tanto de los visitantes. Juanma Bernal la tuvo de cabeza en unos minutos donde el nivel bajó justo antes de que ambos marcharan a vestuarios. Ya en la segunda mitad, las ocasiones tardaron en llegar mientras el baile en los banquillos adquiría el protagonismo del envite.

Geovanni lo intentó desde la falta directa sin éxito y más tarde se topó con un Isco que detuvo su disparo a bocajarro en los últimos compases del choque. Y es que, parecía que se habían guardado ambos conjunto su pólvora en ataque para buscar el gol en los últimos minutos. Sin embargo, aunque las llegadas eran multitudinarias, el tanto no se concretaba en ninguna portería y todo hacía indicar que el reparto de puntos era inevitable hasta que Ángel cometió penalti al despejar con la mano un balón en su área en el tiempo extra y Joaquín se encargó de convertir la pena máxima para darle tres puntos de oro a un Córdoba B que acumula dos triunfos consecutivos.