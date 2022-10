El Córdoba B arrolla al Gerena y logra su primera victoria de la temporada (2-0)

El Córdoba B al fin sumó su primera victoria de la temporada. Lo hizo como local y ante el que llegaba como líder del Grupo X tras haber sumado tres victorias en los primeros tres partidos de Tercera Federación, el Gerena. Un duelo en el que los blanquiverdes fueron superiores y gozaron de las mejores ocasiones para llevarse un marcador incluso mayor al 2-0 definitivo, un resultado con el que les basta para meterse en la pelea de la zona alta de la clasificación con seis puntos en cuatro encuentros.

El filial no pensaba en otra cosa que no fuese la victoria, por eso, nada más comenzar el encuentro, los cordobesistas mostraron su mejor carta de presentación con un cabezazo de Juanma Bernal que se marchó fuera a centro de Turmo. Una de las mejores ocasiones en un inicio en el que los blanquiverdes saltaron a la Ciudad Deportiva con convicción y empleando un juego directo.

Sin embargo, poco a poco el nivel se fue igualando en un duelo donde el Gerena demostró por qué llegaba a este partido siendo el líder. De ahí que los sevillanos se fueran haciendo con el control del juego con el paso de los minutos encerrando al Córdoba B en su campo. La estrategia de Diego Caro estaba clara, aprovechar el momento al contragolpe mientras que los centros de los visitantes no acarreaban grandes problemas a una atenta zaga cordobesista.

Entre llegadas e intentos sin éxito de un Gerena insistente aunque falto de profundidad, José Carlos se creó una de las mejores ocasiones del encuentro gracias al derechazo que lanzó desde la frontal que fue directo a la escuadra. Ahí apareció a las mil maravillas Lluís Tarrés, quien con su estirada evitó que los rojos inauguraran el marcador.

Tras esta llegada, el Córdoba B dio un paso adelante, primero con un disparo potente de Abreu que fue centrado en exceso y detuvo el meta visitante con algunas dificultades hasta que luego encontró el deseado gol. En el 33', la pizarra de Diego Caro entró en juego en un saque de falta en la frontal del área visitante. Abreu se la dio en corto a Aníbal y tiró un desmarque a línea de fondo, donde recibió el balón para ponerlo atrás al punto de penalti y que apareciese Carlos Daniel y colocase el balón en la escuadra.

Un celebrado tanto que puso por delante a un cuadro cordobés que quería más, pues minutos después, Juanma Bernal, que se plantó solo ante la meta rival tras tirarle un desmarque a Rafa Castillo, tuvo un tiro cruzado que se marchó rozando el palo. Incluso hubo tiempo para que, de nuevo Juanma Bernal pusiera a prueba a Fermín bajo palos antes de que ambos equipos tomaran el camino de vestuarios.

Sentencia Juanma Bernal

La segunda mitad arrancó con el mismo guion. Y eso que pronto se le puso todo de cara al filial del Córdoba CF cuando, en el 54', Juanma Bernal empujó el pase de la muerte de Marc Esteban para poner el segundo. Con el 2-0 a favor, los blanquiverdes estaban más cómodos e incluso se acercaron con peligro gracias a los disparos de Marc Esteban y Adri Ruiz que se marcharon por encima de la meta visitante.

Entre los cambios y los intentos de un Gerena que puso a prueba a Lluís Tarrés en varios acercamientos que no fueron a mayores a excepción del que ejecutó Álvaro ante el que el portero cordobesista sí que tuvo que estirarse al máximo, el encuentro se encaminó a su final. Ni el último empujón del Gerena pudo hacer daño a la férrea defensa de un Córdoba B que gozó de varios contragolpes para acabar aplastando al rival, aunque Juanma Bernal no estuvo del todo acertado, pero eso no evitó que los de Diego Caro celebraran la primera victoria de la 22-23 ante uno de sus rivales a batir.