El Salerm Puente Genil se lleva tres puntos de oro en el último minuto ante el Sevilla C (0-1)

El Salerm Puente Genil confirmó su buen estado de forma con un triunfo por la mínima ante el Sevilla C. Ocurrió de la misma forma que la semana pasada, pero fue lo de menos, porque el cuadro pontanés volvió a ganar en el descuento con un tanto de Juanfran desde los once metros. Un solitario gol que valió a los de Puentenueva para sumar tres puntos muy importantes fuera de casa que los mete en los puestos de play off de ascenso a Segunda Federación.

Los de la Campiña Sur llegaban a este encuentro con el ánimo que les dio la última victoria como locales ante el Coria (1-0). Es por eso que salieron a por todas a la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros en busca de esa tercera victoria de la temporada que los catapultaría a pelear en la zona alta del Grupo X de Tercera Federación. Pese a ello, el arranque del choque destacó por una excesiva seriedad de ambos que evitó que ninguno de los dos equipos llegara a la portería contraria con claridad.

La más clara de la primera mitad llegó a los 37 minutos de partido y fue para el combinado de Juanmi Puentenueva. Alan Araiza se sacó un gran disparo que pasó rozando el palo de la meta defendida por Matías Árbol, una oportunidad tras la que ambos se fueron a vestuarios. Ya en el segundo tiempo, el Salerm Puente Genil siguió dando ejemplo de las ansias de victoria con las que visitó la capital hispalense y sacó todo su arsenal ofensivo.

Primero fue Joaquín quien puso a prueba el portero sevillista en un dominio claro de los de Puentenueva en la segunda mitad. Pese a ello, las ocasiones brillaban por su ausencia mientras los pontanenses buscaban por todos los medios perforar la meta de un filial sevillista que esperaba en su campo para sorprender al contragolpe. Pero el que acabó sorprendiendo en este choque cuyo destino parecía ser el empate fue un Juanfran que convirtió la pena máxima señalada en el minuto 90 y que le dio tres puntos de oro a un Salerm Puente Genil que acumula tres triunfos en cinco jornadas ligueras.