Fátima Gálvez y Paqui Muñoz, lejos de las medallas en la Copa del Mundo de Lonato

Lejos de las medallas. Fátima Gálvez y Paqui Muñoz no lograron clasificarse para la fase final individual de la Copa del Mundo de Lonato (Italia). Las tiradoras cordobesas, que no tuvieron su día en el arranque de la competición, no dieron con la tecla tampoco en el segundo día y se quedaron fuera de la lucha por estar entre las mejores.

Tras proclamarse campeona de España de tiro, Fátima Gálvez iba con todo a Lonato, con el recuerdo agradable del oro conseguido en la prueba mixta junto a Alberto Fernández en Lima. Sin embargo, todo se torció a las primeras de cambio para la baenense, que no tuvo su día en la primera jornada de la fase de clasificación. De hecho, la campeona olímpica de Tokio rompió 63 platos (20, 21 y 22) de 75 posibles en sus tres primeras tiradas el pasado jueves. Estos resultados la llevo a la vigesimosexta plaza de la clasificación general.

Tampoco le fueron muy bien las cosas a Paqui Muñoz de León, que tuvo peores sensaciones que Fátima Gálvez. De hecho, la montoreña, con 16, 22 y 19 en las tres primeras tiradas, rompió 57 platos de 75 posibles, lo que la dejó en la posición 55 muy lejos del tren de cabeza, donde mandaban la puertorriqueña Augusta Rose Campos-Martyn, la eslovaca Zuzana Rehak, la americana Aeriel Skinner y la italiana Alexia Iezzi.

En la segunda jornada de la fase de clasificación, las tiradoras cordobesas necesitaban un gran milagro para estar en la pelea con las mejores. Ni Fátima Gálvez ni Paqui Muñoz lograron esa proeza y se quedaron lejos de la pelea por las medallas en la Copa del Mundo de Lonato. La baenense mejoró en su cuarto intento, donde rompió 24 platos, mientras que en el quinto bajó a 21. En total, completó la prueba con 108 platos rotos y en vigesimoséptima posición.

Por su parte, Paqui Muñoz de León sumó 21 y 21 en sus tiradas de este viernes y rompió un total de 99 platos en sus cinco intentos. La montororeña acabó en la posición 52 de una cita que dominaron esta fase la australiana Penny Smith, la italiania Alexia Iezzi, la eslovaca Zuzana Rehak o la puertorriqueña Augusta Rose Campos-Martyn.

Sin acierto en la prueba individual, Fátima Gálvez y Paqui Muñoz de León lucharán por tener mejor suerte este sábado en la cita por equipos de la Copa del Mundo de Lonato. Junto a la baenense y la montoreña estará también completando la tripleta nacional Beatriz Martínez.