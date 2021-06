Emilio Fajardo no seguirá en el Pozoblanco

Emilio Fajardo no seguirá la próxima temporada en el Pozoblanco. Era un secreto a voces tras ser vinculado al Recreativo de Huelva antes de la disputa del encuentro de octavos de final del play off de ascenso ante el Salerm Puente Genil. Sólo faltaba una oficialidad que ha llegado este viernes a través de las redes sociales, donde el técnico de Benidorm ha anunciado que ya había comunicado su decisión de no continuar en el club vallesano al presidente Patricio Moreno.

En su mensaje de despedida, Emilio Fajardo quiso agradecer la confianza dada por la directiva, pero tampoco se olvidó de su cuerpo técnico, de su familia, de la afición y de sus jugadores, "los grandes héroes". De hecho, ha apuntado que "sin ellos hubiera sido imposible", por lo que les dio las gracias "por creer y por crear lo que creamos".

Emilio Fajardo, tras salir del Algeciras el curso anterior, llegó el pasado mes de noviembre a Pozoblanco para suplir a Javi Moreno, que se marcó al Ejea, de Segunda B, tras la disputa de los dos primeros encuentros con el club vallesano. El de Benidorm, en esta etapa, sacó el máximo a una plantilla corta y joven. De menos a más, los resultados fueron llegando y consiguió que el Municipal pozoalbense volviese a disfrutar.

Tras sellar la permanencia a las primeras de cambio, con la victoria ante el Cordoba B en el cierre de la primera fase, el Pozoblanco disfrutó en la segunda fase y logró meterse en el play off por el ascenso a Segunda RFEF. En ese momento, ya sonó para el Recreativo de Huelva. Incluso antes también estuvo en la órbita del Marbella.

Tras quedar fuera de la pelea por el ascenso por el Salerm Puente Genil, Emilio Fajardo, que sigue en la lista de futuribles del Decano y cuenta con ofertas de otros clubes, dijo adiós a su ciclo en la entidad vallesana, que tendrá que acudir al mercado en busca de un nuevo entrenador de cara a la próxima temporada en Tercera RFEF.