Duro revés para el Córdoba B frente al Cartaya

El Córdoba B cayó con claridad ante un Cartaya que estuvo muy certero de cara a puerta. Los blanquiverdes no merecieron tanto castigo en un encuentro en el que no estuvieron atinados en ataque. Todo lo contrario que un cuadro onubense que selló su triunfo con los de Diego Caro volcados en busca del empate. No pudo ser y los tres puntos volaron de la Ciudad Deportiva, por lo que los cordobesistas se quedan sin dar el paso hacia adelante hacia la zona de play off.

Tras encadenar dos victorias consecutivas, la última con una remontada ante el Cabecense a domicilio, el filial cordobesista buscaba la tercera ante en un partido trampa porque enfrente estaba un correoso Cartaya. Los onubenses se presentaron en la Ciudad Deportiva tras enlazar tres triunfos seguidos y tras perder un partido (ante el líder Ciudad de Lucena) en las últimas seis citas en el Grupo X de Tercera RFEF.

Para este encuentro, Diego Caro pudo contar con Adrián Vázquez, Álex López, Paco Fernández y Óscar Jiménez, habituales de las convocatorias del primer equipo. Todos partieron de inicio ante un Cartaya que supo aguantar bien el tipo a los blanquiverdes. Sin grandes ocasiones de gol, antes de la media hora de juego, Vela tuvo que abandonar el campo con molestias físicas, lo que llevó al técnico villarrense a dar entrada a Álex Jiménez y Jan pasó a la medular junto a Mario Peregrina.

En la recta final de la primera mitad, el Córdoba B lo intentó por medio de un centro de Vázquez que Óscar Jiménez remató ligeramente desviado. Acto seguido, tras una buena intervención de Eric Ruiz, el Cartaya se adelantó en el marcador por medio de Miguel Fernández. Tocaba remar contracorriente de nuevo, como ya sucedió la pasada jornada ante el Cabecense.

Sin acierto en los metros finales, el choque llegó al final de la primera mitad con un lanzamiento de Álvaro Vázquez que se fue demasiado desviado. Con el 0-1 se fueron los dos equipos a vestuarios y con 45 minutos aún por disputar para que los blanquiverdes intentasen una nueva remontada como ya lo hicieron en la cita anterior en Las Cabezas de San Juan. Eso sí, enfrente estaba un rival muy ordenado y con las ideas muy claras.

Tras el paso por los vestuarios, el Córdoba B movió ficha y dio entrada a Ismael Salguero por Álvaro Vázquez. Los blanquiverdes reclamaron una pena máxima por manos de un defensor onubense que no vio el colegiado. Sin suerte en los metros finales, Diego Caro metió más munición en su frente de ataque con Pau Russo y Bermejo.

Con el Cartaya aguantando el tipo en la Ciudad Deportiva siguió un partido en el que el filial cordobesista fue a por todas en busca de la igualada. El dominio era totalmente de los blanquiverdes, pero la fortuna les era esquiva en los metros finales. En la recta final del encuentro, con el Córdoba B volcado al ataque, los onubenses hicieron el 0-2 por medio de Ulloa y sentenciaron el pleito.

El gol sentó como un jarro de agua fría a un Córdoba B que se vino abajo ante un Cartaya que incluso fue a más y marcó el tercero en el tiempo de descuento por medio de Marcos Tavira. Un duro castigo para un filial cordobesista que se quedó a cero ante un cuadro onubense aguerrido y que supo dar en la diana en momentos claves para llevarse los tres puntos de la Ciudad Deportiva.