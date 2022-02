El Deza Córdoba BM se da una gran alegría ante el Leganés (21-28)

El Deza Córdoba BM logró una gran victoria ante el Leganés y se dio una alegría con la que corta una racha de seis derrotas consecutivas en el Grupo D de División de Honor Plata Femenina. Las granates dan un paso al frente en la clasificación gracias a un triunfo consolidado con una excelente segunda mitad, en la que las de Mario Ortiz fueron mejores que el equipo madrileño.

Tras caer con el Urci Almería en casa, las granates buscaban romper con la dinámica negativa. Y lo hicieron porque desde el comienzo se sintieron muy cómodas en el pabellón Manuel Cadenas. Un parcial 2-5 fue la carta de presentación del equipo de Mario Ortiz. El buen inicio hizo que las cordobesas se viniesen arriba y mantuviesen el tipo ante los intentos locales por voltear la situación (11-12).

En la segunda mitad, el Deza CBM no bajó el pistón y estuvo muy concentrado en sacar algo positivo de Leganés. Las madrileñas no pudieron con el buen hacer de las granates, que al ecuador de esta segunda mitad lograron una renta de cuatro tantos (16-21). Eso fue un jarro de agua fría para las pepineras, que no fueron capaces de voltear ya en un partido que encarriló el cuadro cordobés en la recta final del pleito. Gran triunfo de las de Mario Ortiz, que sumaron dos puntos muy valiosos.

Por otro lado, el Itea Córdoba no pudo jugar su encuentro ante el Balonmano Ikasa tras detectarse varios casos positivos en su plantilla. Sin entrenar durante la semana, el club cordobés pidió el aplazamiento de esta cita a la Federación Española. Tras el visto bueno del ente federativo, el partido se jugará en una nueva fecha cuando ya estén respuestas las jugadoras del cuadro fuensantino.