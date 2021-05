El Deportivo Córdoba busca reencontrarse con el triunfo en Melilla

El Cajasur Deportivo Córdoba busca este sábado reencontrarse con el triunfo ante el Torreblanca B (Lázaro Fernández, 12:00). Las de Juanma Cubero, que perdieron en la cita anterior ante el Alcantarilla (4-1), recuperan la cita ante el cuadro melillense, duelo que tuvo que ser aplazado hace dos semanas por las inclemencias meteorológicas que impidieron el vuelo de las cordobesas, que mantienen una jornada más el liderato.

Tras el revés ante el Alcantarilla, Juanma Cubero cree que sus jugadoras no merecieron tanto castigo: "Fue un partido un poco extraño, donde el equipo no mereció tanto castigo, aunque como vengo diciendo durante toda la temporada estos partidos se van a decidir por pequeños detalles y hay que minimizar los errores". "En términos generales el equipo estuvo bien, llegando casi a conseguir el empate tras el 1-0 e incluso tuvimos ocasiones para ponernos por delante. Sin embargo, en la segunda parte, a partir del 2-1, el equipo pegó un bajón y no supimos recuperarnos".El preparador del Cajasur Deportivo Córdoba cree que este partido puede servir de aviso para el play off, ya que la competición está siendo muy igualada y cualquier equipo puede poner a su rival en aprietos. "Los resultados están dejando claro que todo está muy igualado y que cualquier equipo te puede vencer o darte un susto", apunta el técnico cordobés. Además, "tras la victoria frente a La Algaida teníamos un margen de error que nosotros queríamos refrendar frente al Alcantarilla, pero bueno, no pudo ser. Ahora sabemos que no tenemos margen de error y hay que seguir trabajando para intentar conseguir la primera plaza".Sobre su rival, el Torreblanca B, que marcha séptimo con 34 puntos, Juanma Cubero destaca que es "un partido importantísimo, una final y más aún sabiendo lo que nos costó ganarles en casa". Además, afirma que "el Melilla es un equipo que dio mucha guerra, un equipo joven y sin presión, que ha cumplido su objetivo y que puede hacernos daño en cualquier momento".