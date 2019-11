Cristian Cárdenas confía en el Córdoba Patrimonio para la 'final' ante Ribera Navarra

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad prepara con tesón el choque de este sábado ante el Ribera Navarra (Vista Alegre, 19:00), un duelo que puede ser muy importante al final de temporada, al tratarse de un rival directo en la lucha por la permanencia.

Esa importancia la tienen muy presente los jugadores blanquiverdes y por eso Cristian Cárdenas no escondió que "se puede hablar de que son finales, porque así tomamos cada partido". Esta semana les toca enfrentarse al Ribera Navarra, un equipo que "está con ocho puntos y viene de perder tres partidos consecutivos y seguramente venga con muchas ganas de ganar, por lo que nos lo va a poner muy complicado".

Cristian sabe que se enfrentan "a un equipo que si no le ganamos, nos vamos a meter ahí, pero la temporada es larga y tenemos que afrontarla partido tras partido. Queda mucha temporada por delante".

Y es que el pívot está convencido de que "la salvación pasa por casa, de eso no hay que tener dudas", por eso no afrontan este duelo "como una presión, sino como una motivación". "El equipo debe estar a tope el sábado, vamos a estarlo seguro, venimos trabajando bien y en Jaén competimos muy bien a pesar de que el partido se decantó para ellos. Veo al equipo compitiendo muy bien y no tengo dudas de que el sábado será igual", insistió.

El pívot cordobesista reconoció que el Córdoba Patrimonio es un equipo al que le "cuesta hacer gol, así lo dicen los números", por lo que cree que será clave ante el Ribera Navarra "seguir con la misma tónica de trabajo que traemos. Ser fuertes en defensa y aprovechar nuestras oportunidades, porque yo creo que en Jaén tuvimos ocasiones, el equipo las genera aunque no las aproveche, que es lo que nos daría un poco más de tranquilidad".

Dos bajas importantes

Cuestionado por las bajas de Javi Sánchez y Nono Castro, con los que no podrá contar Macario este fin de semana, Cristian Cárdenas reconoció que "son bajas importantes, pero estoy seguro de que con la competitividad que hay, cualquier jugador está capacitado para salir y hacerlo bien".

Además, en lo personal, el jugador analizó su momento de forma. "Después de unos partidos sin entrar estoy contando con minutos y más confianza. Me encuentro mucho mejor y sí es cierto que puedo aportar desde mi posición de pívot otro tipo de salida al equipo, aguantando más el balón. Intento siempre hacer mi trabajo y tener potencial ofensivo, que es por lo que me caracterizo", aseguró al respecto.