El Coto Córdoba arranca la pretemporada y firma a Maxi Andreatta

El Coto Córdoba Baloncesto ya tiene un techo para la temporada 2023-2024. Se trata de su último fichaje, el argentino Maxi Andreatta, un ala-pívot de 2,10 de estatura que procede del Comunicaciones de Mercedes y que atesora una brillante trayectoria deportiva. Ha sido internacional sub 17, sub 18, sub 19 y sub 21 e incluso disputó un Mundial sub 19 con el combinado nacional, cayendo precisamente contra España en cuartos de final.

Andreatta (Resistencia, Chaco, 1998) ha militado en diferentes clubes argentinos, como el San Martín de Corrientes y el citado Comunicaciones de Mercedes. En 2017 pasó por Estados Unidos para competir en varios equipos del baloncesto universitario. El último de ellos, antes de regresar a Argentina, fue el Gannon Golden Knights. El fichaje del Coto Córdoba destaca por su versatilidad, con el lanzamiento exterior y la capacidad defensiva como especialidades.

El argentino, llamado a ser uno de los líderes del equipo para esta temporada, ha repasado los motivos que le han llevado a decantarse por el proyecto blanquiverde: "Elegí Córdoba porque me gustó la ambición y seriedad del proyecto y al escucharlo no tuve dudas que quería formar parte de ello".

También ha subrayado que espera "aportar compromiso y compañerismo, poder sumar en lo que haga falta para la formación de un equipo ganador". Sobre sus objetivos personales, Andreatta ha precisado que es "dar lo mejor de mí y que en lo colectivo podamos trabajar enfocados en llegar lo más lejos posible".

Con esta incorporación, el Coto Córdoba, que arrancó este pasado lunes su pretemporada, ya suma nueve efectivos en el plantel de Alfredo Gálvez. Andreatta se suma a Lucas Muñoz, Luis Rodríguez, Anton Politis, Javi Luque, Manu Varela, Fernando Bello, Gonzalo Orozo y Williamson. Los blanquiverdes arrancarán la competición en el Grupo D-B de la Liga EBA el próximo 30 de septiembre ante el UCB Camper Eurogaza en Valdeolleros.