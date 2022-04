El Córdoba B empata en Utrera y dice adiós al 'play off' por un gol (1-1)

Amargo sabor de boca para un Córdoba B que empató en Utrera y se quedó fuera del play off de ascenso a Segunda RFEF. Los blanquiverdes, que merecieron un mejor premio en el San Juan Bosco, no pudieron con el cuadro local, qua son segundos y ya estaban clasificados, y dijeron adiós a sus opciones de estar en las eliminatorias de ascenso por tan solo un tanto tras la goleada en esta última jornada en el Grupo X de Tercera RFEF del Gerena ante el Cabecense (0-3).

Tras golear al Tomares en el anterior envite (5-1), el filial cordobesista dependía de sí mismo para estar en el play off de ascenso, aunque tenía que estar pendiente de lo que hicieran el Ciudad de Lucena y el Gerena. Los de Diego Caro, que han estado la mayor parte del curso en la zona de privilegio, tenían un duro reto ante un clasificado Utrera que podía decidir contra quién querían jugar su primera batalla por el ascenso.

Los de Diego Caro fueron a por todas. Juan Andrés, a los nueve minutos de juego, no llegó a un centro de Manolillo desde la banda izquierda. Acto seguido, un disparo de Abreu salió ligeramente desviado. Los locales, que descansaron el pasado fin de semana, tenían la mente puesta en las eliminatorias de ascenso, pero querían cerrar el curso de la mejor manera en casa. Plusco metió el miedo en el cuerpo a los blanquiverdes con un lanzamiento que se fue junto al palo.

Antes de llegar a la media hora de juego, Ayala sacó un buen disparo de Abreu. Sin embargo, poco después, llegó un duro mazazo. Los utreranos se adelantaron por medio de Ranchero, que aprovechó un rebote tras una falta botada por Diego García. Duro golpe para los de Diego Caro, que tuvieron que emplearse a fondo para voltear un marcador muy malo para sus intereses.

En la recta final de la primera mitad, Tala cabeceó por encima de larguero y de nuevo apareció Ayala para evitar el 1-1. Tras el paso por los vestuarios, Diego Caro dio entrada a Rober por Juan Andrés. A los tres minutos de juego de esta segunda parte, el encuentro se niveló gracias a un penalti transformado por Abreu. Esa igualada dejaba a los cordobesistas dentro del play off en ese momento, pero tocaba sufrir y mirar al resto de marcadores. El Ciudad de Lucena marcó y el Gerena iba ganando, pero necesitaba dos goles para superar la marca del Córdoba B.

Los blanquiverdes, más allá de los resultados, buscaron el gol del triunfo en el San Juan Bosco. Rober no atinó con los tres palos y Ale Marín se topó de nuevo con un gran Ayala. Las peores noticias llegaron desde el campo de Las Cabezas de San Juan, ya que el Gerena redondeó su triunfo con dos goles, el tercero en el minuto 83 por medio de Antonio Sánchez. Además, el Ciudad de Lucena ganaba su envite. Tocaba marcar sí o sí, pero ese tanto del triunfo no llegó y el Córdoba B, por un gol, se quedó sin el deseado premio de jugar el play off de ascenso. Los de Diego Caro, con 58 puntos e igualado con el quinto, cierra la campaña sexto y con el ánimo de merecer un premio mayor.