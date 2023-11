El Córdoba Futsal, ante la batalla de Peñíscola

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad retoma este sábado la competición liguera en una exigente semana en la que logró el pasado miércoles en El Ejido el billete para los octavos de final de la Copa del Rey. Los blanquiverdes tienen que centrarse ahora en la Liga y en una batalla importante ante el Peñíscola (Juan Vizcarro, 18:00), con el objetivo puesto en poder estar en la próxima Copa de España.

Tras perder el pasado sábado ante el Jimbee Cartagena, el Córdoba Futsal marcha decimoprimero con 15 puntos sumados en 12 jornadas. Los blanquiverdes, eso sí, acumulan dos derrotas consecutivas, por lo que las opciones de poder estar en la Copa de España pasan por volver a ganar, ya que ahora mismo están a un punto del octavo clasificado, el Jaén Paraíso Interior.

Con la dosis de confianza otorgado por el pase copero, los de Josan González se enfrentan a un Peñíscola que no está en su mejor momento. Los castellonenses, que arrancaron de la mejor posible la temporada en su regreso a Primera División, solo han sumado dos puntos de los últimos 18 en juego, ya que han caído en cuatro de los seis últimos envites disputados.

Situado noveno con 15 puntos, el Peñíscola ha ido cayendo de la zona noble conforme no ha ido logrando resultados positivos. No obstante, los blanquiverdes no se fían de un equipo que en el Juan Vizcarro ha sido capaz de ganar tres de las cuatro victorias conseguidas hasta este momento. Eso sí, los castellonenses no ganan desde hace más de un mes en la competición liguera (Real Betis Futsal, 22 de octubre).

Ante este panorama, el Córdoba Futsal tratará de sacar adelante tres puntos que les pueden dar mucho oxígeno en la batalla final por una plaza en la Copa de España. Eso sí, será una batalla complicada ante un equipo que piensa en este envite como una de las últimas opciones por revertir la mala dinámica y seguir en la pelea por el octavo puesto de la clasificación.

Para este envite, Josan González mantiene la misma convocatoria que tuvo para la cita copera del miércoles en El Ejido. De hecho, la expedición cordobesista no regresó desde tierras almerienses a Córdoba sino que siguió hacia Peñíscola, donde entrena desde este pasado jueves de cara al compromiso de este sábado en el Juan Vizcarro.

Al igual que en encuentros anteriores, el canterano Hugo, autor del único gol del Córdoba Patrimonio de la Humanidad en la derrota de la pasada jornada ante el Jimbee Cartagena (2-1), sigue entre los 13 elegidos por un Josan González que mantiene una jornada más las bajas obligadas por lesión de Rafalillo, Mykytiuk y Arnaldo Baéz. A pesar de ello, el conjunto blanquiverde tiene mimbres de sobra para romper la racha de dos derrotas seguidas en Peñíscola.