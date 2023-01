El Córdoba Futsal se aferra a Vista Alegre para creer en la salvación

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad trata de rearmarse moralmente y seguir peleando para alcanzar el objetivo de la permanencia, único e ineludible reto al que el desarrollo de la competición le ha empujado de manera clara. Con 12 jornadas por delante, y pese a la mala racha de resultados, los de Josan González se niegan a resignarse y la vuelta a Vista Alegre en esta semana les empuja a creer que ese primer resultado que cambie la dinámica está cerca.

Claro que el calendario sigue poniendo retos harto complicados al equipo cordobés por delante. Este sábado, a las 19:30, es el Palma Futsal el que visita el feudo blanquiverde. Los baleares ocupan la segunda posición en la tabla y este año están cuajando la temporada más sólida de su historia, clasificados ya para la Final Four de la Liga de Campeones y peleando la liga entre los gallitos del fútbol sala español.

El equipo de Antonio Vadillo es un rival temible para el Córdoba Patrimonio, pero los blanquiverdes confían en que Córdoba se les vuelva a atragantar a los mallorquines. Y es que el Palma Futsal no conoce la victoria en Vista Alegre en los dos precedentes que existen. Los baleares no pudieron visitar el feudo cordobés en el curso 2019-20, pues la pandemia se llevó por delante la competición de manera repentina y la visita de Palma era uno de los encuentros que le faltaban por jugar al Córdoba Futsal. En el curso 2020-21, el Palma Futsal no pasó del empate en Córdoba (2-2), mientras que la pasada temporada el equipo de Josan González doblegó a los de Vadillo (4-2).

Esos resultados atestiguan que el Palma Futsal no se encuentra precisamente cómodo cuando visita Vista Alegre y para un equipo necesitado de estímulos positivos como el Córdoba Patrimonio de la Humanidad cualquier detalle es importante. El club, mientras tanto, promociona el partido del sábado bajo el lema De esta salimos, tratando de insuflar ánimo a la plantilla y de movilizar al aficionado cordobés, en un encuentro que puede ser clave para el futuro del club.

Y es que son ya nueve las jornadas que el Córdoba Patrimonio encadena sin conseguir una victoria en liga. Una racha que ha hundido de manera progresiva a los de Josan González hasta empujarlos al penúltimo puesto, con apenas otros tres equipos metidos de lleno -al menos por el momento- en la pelea por la permanencia. Una pugna demasiado corta que incrementa las opciones de acabar la temporada cosechando un rotundo fracaso, algo de lo que en Vista Alegre no quieren ni oír hablar.

Por eso, Josan González y sus jugadores tratan en esta semana de recargar las pilas y renovar ánimos en busca del empujón moral necesario para plantar batalla al Palma Futsal y poder así cargarse de argumentos para creer. El sábado, en Vista Alegre, se presenta otra oportunidad para empezar a darle la vuelta a la complicada situación que atraviesa el equipo.