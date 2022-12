El Córdoba Futsal cumple 100 partidos en Primera División

Del debut ante el Osasuna Magna en Vista Alegre el 14 de septiembre de 2019 al encuentro de este pasado sábado frente al Ribera Navarra en el Ciudad de Tudela. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad, en su noveno año de vida, ha llegado a los 100 partidos en Primera División en su cuarta campaña en la máxima categoría del fútbol sala nacional.

Tras conquistar el ascenso el 1 de junio de 2019 en Mengíbar, la entidad cordobesista se estrenó en la élite en Vista Alegre ante el Osasuna Magna. Con Miguel Ángel Martínez Maca al frente del banquillo y un plantel compuesto de jugadores cordobeses, con los hermanos Leal, Lolo Jarque, Koseky, Jesús Rodríguez o Cristian Ramos, y otros como Pablo del Moral o Zequi, que se mantienen aún en el club, los blanquiverdes se impusieron en su estreno al cuadro navarro gracias al solitario tanto del capitán Manu Leal.

En la primera temporada, que no se pudo culminar por la irrupción del coronavirus, la entidad no estuvo en zona de descenso durante las jornadas que se disputaron. No obstante, antes del parón, el club decidió prescindir de Maca y apostar por un Josan González que tuvo que esperar para estrenarse en el banquillo cordobesista hasta el inicio de la 20-21.

Con el preparador pontano, el club mantuvo el tipo, aunque tuvo que sufrir hasta la última jornada de la competición. Una victoria frente al Jaén Paraíso Interior selló la permanencia del equipo cordobesista en la élite por segundo curso consecutivo. No fue un curso fácil para una entidad que tuvo pelear duro para conquistar el objetivo final.

El verano de 2021 supuso la reestructuración de la plantilla del Córdoba Futsal. Llegó el adiós de los hermanos Leal o del propio Koseky. La entidad apostó por la llegada de jugadores como Lucas Perin y Álex Viana. A ellos se sumó un Miguel Sayago Miguelín que llegó a Córdoba tras acabar una larga etapa en ElPozo Murcia.

Durante la 21-22, los blanquiverdes se quedaron a las puertas de entrar en la Copa de España y de la Copa del Rey. Tampoco pudieron acceder al play off por el título, aunque la permanencia, el primer objetivo, se logró con bastante tiempo de antelación. De ahí que en este ejercicio el Córdoba Futsal decidiese dar un paso adelante y mirar a cotas más altas.

En la presente temporada, el Córdoba Futsal, al que llegaron jugadores como Pulinho, Fabio Alvira, Lucas Bolo o Muhammad, han ido de menos a más. Tras salir de la zona de descenso, la gran igualdad reinante en la máxima categoría ha hecho que no llegue a ese primer objetivo que era poder estar entre los ochos mejores tras su derrota con el Ribera Navarra del pasado sábado, partido en el que los cordobesistas cumplieron el centenar de partidos en la élite.

Con mucha temporada aún por disputar, los blanquiverdes buscan cerrar el 2022 de la mejor manera, aunque enfrente estarán ElPozo Murcia y el Viña Albali Valdepeñas, dos equipos que pelean por lo máximo un curso más en la élite del fútbol sala nacional. Aún así, los de Josan González buscan reencontrarse con el triunfo tras cuatro jornadas sin ganar.