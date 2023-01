El Córdoba Femenino recibe al Barcelona B con la urgencia de ganar

El Córdoba Femenino necesita sumar de tres en tres cuanto antes si no quiere hundirse en los puestos de descenso. Y es que, las blanquiverdes pasan por su peor momento de la temporada, ya que llevan cinco partidos sin conocer la victoria y entre los que solo ha sumado un punto de 15 disputados. De hecho, será el debut de Alfonso Mesa como local al mando de las blanquiverdes, ya que, tras la destitución de Fran Rodríguez como entrenador, el técnico se estrenó la semana pasada con derrota ante el AEM (3-1).

Tras este duelo, el primero de 2023, el conjunto cordobés pretende dar un golpe sobre la mesa que le de impulso para seguir en la lucha por la permanencia, ya que las blanquiverdes actualmente ocupan la decimotercera plaza con 11 puntos sumados en 14 jornadas y tienen la salvación a solo dos puntos. Una cifra de 13 puntos que pueden superar al vencer a un Barça B que visita este domingo la Ciudad Deportiva (11:30).

El filial culé llega a este encuentro en una situación privilegiada en la Primera Federación Femenina. Las catalanas van cuartas con 26 puntos sumados, es decir, en puestos de play off de ascenso aunque no puedan subir de división al estar el primer equipo azulgrana en la máxima categoría. Además, están en un gran momento de forma, pues llevan tres victorias consecutivas, la última con goleada la pasada jornada ante el Juan Grande (5-1).

Así, este encuentro que cerrará la primera vuelta de la competición será determinante para ambos conjuntos, pues las catalanas buscan seguir su racha ascendente a consta de un Córdoba Femenino que está tocado, pero no hundido. Las blanquiverdes tienen ante sí la oportunidad de redimirse de su mala dinámica y retomar la senda de la victoria para acercarse a la deseada permanencia. Eso sí, Alfonso Mesa no podrá contar ni con Celia Ruano por molestias físicas ni con Sheila Sánchez, que todavía no se ha incorporado tras su fichaje.