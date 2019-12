La árbitra del Córdoba Femenino - Gran Canaria recoge en su acta graves insultos

La primera derrota en su feudo del Córdoba Femenino, sufrida este pasado domingo ante el Femarguín Gran Canaria, dejó además una polémica añadida, tras el reflejo en el acta arbitral de una serie de graves insultos tanto a las colegiadas del encuentro como a alguna jugadora del conjunto canario, proferidos supuestamente por aficionados cordobesistas que seguían el partido en la Ciudad Deportiva.

Tal y como recoge en su acta la árbitra Ana Belén Quirós López, aún con el partido en juego, "en el minuto 68, un aficionado al que pude reconocer inequívocamente como aficionado del Córdoba CF SAD porque animaba a este equipo a lo largo de todo el encuentro, se dirige a una jugadora del equipo contrario que se hallaba en el suelo siendo atendida en los siguientes términos: "'Quédate ahí en el suelo a ver si te mueres'. 'Ojalá te mueras'".

Antes, en el minuto 58, la colegiada del encuentro reflejó también insultos hacia su persona. "Eres una sinvergüenza". "Voy a mandar un informe a la federación y me voy a encargar de que no vuelvas a arbitrar en la vida". "Asquerosa, te vas a enterar". "No vas a volver a pisar un campo de fútbol nunca más". "Te voy a meter en la nevera", reproduce la árbitra en su acta, que denuncia además que los insultos por parte de este aficionado siguieron al térmnino del encuentro en los siguientes términos: "Qué malísimas sois". "Ya me encargaré yo personalmente de que no pitéis más en vuestra puta vida". "Desgraciadas". "No tenéis ni puta idea".

Además, en su escrito, Quirós López denuncia también que "al finalizar el encuentro, un grupo de aficionados de aproximadamente tres mujeres, a las que pude identificar inequívocamente como aficionadas del Córdoba CF SAD por las protestas que profieren a lo largo del encuentro, nos siguen a lo largo del recorrido que hay desde el campo hasta el vestuario dirigiéndose a nosotras en los siguientes términos: ¿Habéis visto el río que hay? Pues os vamos a tirar al río" "Sois unas desgraciadas" "Me pongo yo y lo hago mejor, no sé dónde os han dado la tarjeta".

La colegiada añadió además que "el delegado de equipo del club local, D. Antonio Arjona Cantos, nos acompaña en el recorrido, pero no hace nada porque cesen los insultos".

El mal estado de la Ciudad Deportiva

La redacción del acta oficial del encuentro refleja también las precarias condiciones de la Ciudad Deportiva del Córdoba CF, al asegurar que "no existe paso protegido desde el terreno de juego hasta los vestuarios, con lo que los espectadores pueden estar en esta zona junto al equipo arbitral, sin que el trío arbitral tenga ningún tipo de protección. Este recorrido tiene unos 200 metros".

Tras este desagradable incidente, el conjunto blanquiverde se enfrenta ahora a una posible sanción por parte del comité de competición.