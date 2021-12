El Córdoba CF juvenil, sin pegada ante el Atlético Jaén (1-1)

Un punto que sabe a poco. El Córdoba CF no pudo pasar del empate ante el Atlético Jaén en un encuentro que dominó, pero que no tuvo la suficiente pegada como para hacerse con los tres puntos en juego. Los blanquiverdes, eso sí, rompen con esta igualada la racha de tres derrotas consecutivas, aunque no les sirve para salir de los puestos complicados de la clasificación del Grupo IV de División de Honor Juvenil.

Tras perder en la cita anterior ante el Recreativo (3-1), el Córdoba, que sigue mermado por las bajas, arrancó el pleito a las mil maravillas. Sólo se llevaban dos minutos de juego cuando los de Alberto Fernández se adelantaron en el marcador por medio de Juanfran. A pesar del dominio local, los del Santo Reino nivelaron el pleito tras aprovechar Gálvez un error de Hugo.

Tras el 1-1, el Córdoba, que se encontró también con la lesión de Juanma pasada la media hora de juego, siguió dominando el envite ante un Atlético Jaén que se atrincheró atrás y buscó salir a la contra, aunque Lara no tuvo mucho peligro. A pesar de tener el control del balón, los blanquiverdes no tuvieron grandes ocasiones de gol. Sólo Hugo pudo cambiar el signo del partido, pero su disparo lo sacó con una gran parado el meta visitante.

La falta de pegada hizo que los cordobesistas no pudiesen sacar nada positivo de un partido que tuvo en su mano, pero que se escapó porque los de Alberto Fernández no estuvieron atinados en la toma de decisiones final. A pesar de llegar por banda, falló el Córdoba en el último pase y al final lo terminó pagando caro ante un Atlético Jaén que se llevó un punto de la Ciudad Deportiva.