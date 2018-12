Un buen Córdoba Futsal se vuelve de vacío de Burela

El Córdoba Futsal se volvió de vacío de su visita al Burela (3-2), segundo clasificado (y líder provisional hoy) al que jugó de poder a poder durante muchos minutos, para terminar cayendo con un tanto de Matamoros en el tramo final del choque.

Los cordobesistas, pese a empatar la contienda en dos ocasiones, vieron como un polémico tanto local en las postrimerías de partido dio al traste con el excepcional trabajo previo. Pese a lo adverso del marcador, los blanquiverdes continúan a solo dos puntos de la zona de play off.

La gran imagen mostrada por los de Macario en el primer acto no evitó que los blanquiverdes se marcharan por debajo en el luminoso al ecuador de choque. Tras unos primeros minutos donde la falta de ocasiones fue la tónica predominante, Pitero adelantó a los gallegos en el minuto 10. El tanto no amilanó a los de Macario, que empataron dos minutos después. David Leal, tras asistencia de su hermano Manu, batió a Edu con un buen disparo cruzado.

Antes del descanso, un error en la salida de balón del cuadro cordobés permitió a Lucho poner por delante al Burela.

Como si de un calco del inicio de partido se tratara, los blanquiverdes corroboraron las buenas sensaciones del primer acto. Serios, ordenados y más que intensos en la presión, el gol tenía que llegar y lo hizo en el minuto 29, por medio de Koseky.

Polémica en el gol decisivo

Cuando las tablas parecían lo más justo, una jugada bañada por la polémica permitió a Matamoros poner el definitivo 3-2. El jugador local pudo hacer falta a Cristian al empujar el cuero desde la línea de gol. Demasiado castigo para un buen Córdoba Futsal en Burela.