El Ciudad de Lucena se queda sin puntuar en el descuento ante el Utrera (1-0)

No pudo ser. El Ciudad de Lucena cedió la tercera derrota del curso ante un Utrera que se llevó la victoria en el alargue gracias al gol de Titi. Los aracelitanos, tras los empates del Salerm Puente Genil y del Sevilla C, no lograron en su primera ocasión el triunfo que le daba el pase matemático a estar entre los mejores en la segunda fase. A pesar de este revés, los de Dimas Carrasco lo siguen teniendo en su mano, ya que tienen nueve puntos de renta y el goal average ganado a los utreranos cuando quedan 12 en juego en el subgrupo B del Grupo X de Tercera División.

Tras deshacerse con sufrimiento del Coria, los lucentinos, tras vencer los tres duelos seguidos en casa, tenían un duro reto en Utrera. Por ello, Dimas Carrasco movió su once e introdujo hasta cuatro cambios, al dar entrada a Álex Lázaro, Salvi Blázquez, Toni Pérez y Juan Delgado por Adri Soto, Michael Conejero, Mario Ruiz y Guille Roldán.

Desde el inicio, los locales salieron muy activos por lo mucho que se jugaban. Álex Lázaro sacó un lanzamiento de falta de Álex del Río. Poco después, el meta del cuadro aracelitano sacó un buen testarazo de Moi. Con mucho juego directo por un mal estado del césped de Vistalegre, los de Dimas Carrasco aguantaron el tipo atrás como pudieron, mientras que les costaba mucho más en ataque.

Tras un remate desviado de Plusco, Toni Pérez lo intentó con un disparo que se fue fuera. En la recta final, Rubén Cruz buscó de vaselina sorprender a un atento Álex Lázaro, que volvía a defender el arco lucentino tras tres citas en el banquillo. No hubo mucho más, aunque los celestes tenían que mejorar si querían sacar algo positivo de Utrera.

Tras el paso por los vestuarios, Dimas Carrasco movió el banquillo y dio entrada a Maero por Juan Delgado, que se tuvo que retirar con molestias en el gemelo. En esta segunda mitad, el juego se niveló y se vio a otro Ciudad de Lucena. Incluso tuvo cerca el 0-1, pero Maero no atinó a batir a Ayala. Hubiera sido un gran mazazo para los locales.

Con un duelo intenso y disputado, el Utrera se volcó en la recta final en busca de un necesario triunfo. Tras un tiro de Rubén Cruz, llegó el gol local. Titi, en el alargue, batió a Álex Lázaro y dejó los tres puntos en casa, dejando al Ciudad de Lucena sin premio final. Tercer revés para un cuadro celeste que se mantiene líder tras el descanso obligado de su gran rival, el San Roque de Lepe.

Ficha técnica

1 - Utrera: Ayala; Cachana, Álex Ortiz, Contreras, Álex del Río, Trabazo (Titi, 65'), Moi, Kiki Padilla (Sosa, 87'), Ranchero (Rober, 65'), Rubén Cruz y Plusco (Jairo Caballero, 76').

0 - Ciudad de Lucena: Álex; Marcos Pérez, Pablo Gallardo, Álvaro, Salvi Blázquez; Adrián Ruiz; Víctor Morillo, Toni Pérez, Nacho (Zurdo, 79'), Alan Araiza (Guille Roldán, 79'); y Juan Delgado (Maero, 46').

Gol: 1-0 (92') Titi.

Árbitro: Polaino Redondo (Granada). Amonestó con cartulina amarilla a los locales Rubén Cruz y Rober, y a los visitantes Álvaro, Pablo Gallardo, Marcos, Salvi Blázquez y Guille Roldán.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoctava jornada de Liga en el subgrupo B del Grupo X de Tercera División, disputado en el Municipal Vistalegre.