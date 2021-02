Sufrido triunfo del Ciudad del Lucena ante el Coria (1-0)

El líder sigue firme. El Ciudad de Lucena tuvo que sufrir de lo lindo para vencer al Coria. Los celestes, con este triunfo, se van al parón liguero con tres puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el San Roque de Lepe, pero con 11 ya de ventaja respecto al cuarto, el Salerm Puente Genil, cuando quedan sólo cinco jornadas para cerrar esta primera fase del campeonato en el subgrupo B del Grupo X de Tercera División.

Tras apuntarse el miércoles una victoria de valor doble ante el San Roque (3-0), Dimas Carrasco tuvo que hacer frente a las bajas. Sin el goleador Juan Delgado en el terreno de juego por sanción, Guille Roldán ocupó su puesto, mientras que se mantuvo Víctor Morillo de lateral izquierdo por segundo duelo seguido ante la baja del lesionado Zurdo. El resto, los de siempre.

No lo tuvo nada fácil el Ciudad de Lucena, que notó el esfuerzo de cuatro días antes, ante un respondón Coria. Aún así, los celestes tuvieron más posesión del balón que un rival que estaba bien replegado atrás. Sin gol a las primeras de cambio, los de Dimas Carrasco no crearon excesivas ocasiones sobre el área de Navajas. Al filo de la media hora de juego, Víctor Morillo metió un preciso centro al segundo palo a Michael Conejero, que no acertó a rematar entre los tres palos.

Tras el paso por los vestuarios, Dimas Carrasco movió el banquillo y dio entrada a Maero y Salvi Blázquez por Guille Roldán y Álvaro. En una tarde fría y lluviosa, los aracelitanos mantuvieron el control del esférico, pero les costó hacer daño a un Coria bien ordenado atrás. Todo pareció aclararse más cuando el colegiado mostró la segunda amarilla a Juanan cuando quedaban 25 minutos por jugar.

Peso solo pasaron cinco con la inferioridad visitante cuando llegó el gol celeste. Maero mandó al fondo de la red de Navajas un medido pase de Michael Conejero. Pese al golpe, los corianos no se vinieron abajo y estuvieron cerca de nivelar el partido con una falta de David Feíto que hizo lucirse a Adri Soto, que le ha ganado el sitio en la portería a Álex Lázaro en los últimos tres partidos que se saldaron con triunfo en el estadio lucentino.

Tocó sufrir aún más en la recta final del pleito porque los sevillanos, a pesar de estar con diez, buscaron la igualada. No obstante, David Feíto fue expulsado por roja directa tras una fea entrada a Santi Rosa, que entró previamente por un desgastado Nacho. A pesar del sufrimiento, los tres puntos se quedaron en casa, donde el Ciudad de Lucena sólo ha cedido un empate con el Gerena. Ese buen hacer en su feudo también ha servido para que los lucentinos estén cerca de cerrar su pase a estar con los mejores en la segunda fase.

Ficha técnica

1 - Ciudad de Lucena: Adri Soto; Marcos Pérez, Pablo Gallardo, Álvaro (Salvi Blázquez, 46'), Víctor Morillo; Adrián Ruiz; Michael Conejero, Nacho (Santi Rosa, 68'), Mario Ruiz, Alan Araiza; y Guille Roldán (Maero, 46').

0 - Coria: Navajas; Alvi (Misffut, 84'), Cristian, Jesús, David Feíto; Cabana, Curro (Gonzalo, 79'), Diego (Enrique, 84'), Juanan; Rafa Toro (Gordillo, 68') y Domingo Jarana.

Gol: 1-0 (70') Maero.

Árbitro: Pulido Valero (Jaén). Amonestó con cartulina amarilla al local Michael Conejero, y al técnico visitante Fernando Cepeda. Expulsó a los visitantes Juanan, por doble amarilla (65'), y a David Feíto, con roja directa (90').

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoséptima jornada de Liga en el subgrupo B del Grupo X de Tercera División, disputado a puerta cerrada en el Ciudad de Lucena.