El Ciudad de Lucena saca un punto ante el Gerena sobre la bocina (1-1)

Un punto como mal menor. El Ciudad de Lucena no pudo pasar del empate ante un correoso Gerena que aprovechó que los locales se quedaron con diez jugadores muy pronto. Los aracelitanos, que encadenan dos citas sin ganar, duermen líderes en solitario del subgrupo B del Grupo X de Tercera División y están a la espera de lo que pueda hacer este domingo el San Roque de Lepe ante el Utrera.

Con el duelo de la Copa del Rey ante el Sevilla a la vuelta de la esquina, los lucentinos, que empataron en la última cita ante el Pozoblanco (1-1), tenían el reto de centrarse en el Gerena. Y Dimas Carrasco, con un plantel corto de efectivos, no guardó ninguna carta. La única modificación en el once inicial fue la entrada de Mario Sánchez por Michael Conejero, que acabó tocado el duelo de la anterior jornada. Sin Álvaro Pérez, castigado por Competición con dos encuentros, el técnico apostó en esta ocasión por colocar al polivalente Toni Pérez en el eje de la zaga junto a Pablo Gallardo, mientras Marcos Pérez jugó en la derecha. Al contrario de lo visto en el Municipal de Pozoblanco hace una semana.

Tras unos primeros minutos de acoso del equipo sevillano, donde Perotti dio un aviso a Álex, los celestes empezaron a merodear el área de Fermín. Mario Ruiz no atinó entre los tres palos con un centro-chut al que no llegó Mario Sánchez. Poco después, una jugada muy similar. En esta ocasión, Marcos Pérez fue el que chutó y de nuevo Mario Sánchez no pudo rematar a portería. Con los de Dimas Carrasco cada vez más asentados en el terreno de juego, llegó una jugada clave. Toni Pérez cortó el avance de Gabi y el colegiado le mostró la roja directa. Sólo se llevaban 20 minutos y quedaba mucho tiempo por delante para jugar en inferioridad numérica.

Con el Ciudad de Lucena con uno menos, el técnico sevillano decidió colocar a Marcos Pérez de central y Mario Sánchez pasó a ocupar su puesto en el carril derecho. Adri Pavón dio otro aviso con un lanzamiento que salió fuera por poco. Sin embargo, el equipo local no se amilanó y buscó también la portería. Víctor Morillo probó fortuna con un tiro que sacó Fermín. Acto seguido, de nuevo Morillo se topó con el portero sevillano tras un buen pase de Juan Delgado.

Tras el paso por los vestuarios, el Gerena empezó a llegar con más peligro al área de Álex. No obstante, el primero que avisó fue Mario Sánchez, que de nuevo se encontró con Fermín. Poco después, un lanzamiento envenenado de Adri Pavón tras tocar en Mario Sánchez lo sacó el meta lucentino. Y un minuto después Salva mandó su tiro al lateral de la red tras tocar en Marcos Pérez. Perotti, todo un incordio por su costado, lo intentó con un tiro que se encontró con la gran respuesta de Álex. A la siguiente no falló. Perotti entró hasta la cocina ante la pasividad de la zaga celeste y cruzó su disparo para poner el 0-1.

Tocaba remar contracorriente. Con uno menos y con el marcador en contra. Llegaron los cambios de Dimas Carrasco, que puso en el campo lo más ofensivo que tenía en el banquillo. Michael Conejero, Guille Roldán y Maero. Con dos puntos en ataque, Juan Delgado se quedó sólo ante Fermín pero su lanzamiento se fue al lateral de la red. Achuchaba el equipo cordobés ante un Gerena que apostó por defender y buscar la contra para sentenciar. Sin embargo, una absurda mano de Abel Moreno sirvió para que el colegiado señalase una pena máxima. Ahí Juan Delgado no falló y puso el empate. Con poco tiempo por jugar, los aracelitanos se volcaron en busca de la victoria. Y la tuvo Zurdo pero su disparo lo sacó Fermín. Ahí se acabó todo. Con el equipo líder, de momento, toca centrarse ya en la histórica eliminatoria de Copa del Rey ante el Sevilla.

Ficha técnica

1 - Ciudad de Lucena: Álex; Marcos Pérez, Pablo Gallardo, Toni Pérez, Zurdo; Adrián Ruiz; Víctor Morillo, Mario Ruiz (Michael Conejero, 53'), Nacho (Maero, 81'), Mario Sánchez (Guille Roldán, 70'); y Juan Delgado.

1 - Gerena: Fermín; Sedeño, Salva, Víctor, Abel Moreno; Adri Pavón, Chapi; Leomar (Vicente Lucas, 75'), Sergio Rodríguez (Candela, 82'), Perotti; y Gabi (Vicente López, 82').

Goles: 0-1 (62') Perotti. 1-1 (87') Juan Delgado, de penalti.

Árbitro: Álvarez Dorado (jiennense). Amonestó con cartulina amarilla a los locales Pablo Gallardo, Víctor Morillo y Michael Conejero, y a los visitantes Víctor, Abel Moreno, Chapi, Salva, Vicente López y Perotti. Expulsó por roja directa al local Toni Pérez (20').

Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada de Liga en el subgrupo B del Grupo X de Tercera División, disputado en el Estadio Ciudad de Lucena.