El Ciudad de Lucena saca a la venta 300 entradas para el partido ante el Sevilla FC de Copa del Rey

El Ciudad de Lucena ha recibido con gran satisfacción la noticia de que podrá abrir las puertas de su estadio a 400 aficionados para presenciar el partido de la primera ronda de la Copa del Rey ante el Sevilla FC. El club aracelitano iniciará este sábado la venta de las 300 entradas que pondrá en taquillas, al precio de 50 euros cada una.

Según ha informado la propia entidad, los aproximadamente 100 abonados del club tendrán su entrada de forma gratuita para ese partido, mientras que el resto hasta completar las 400 que establece como límite la normativa de la Junta de Andalucía estarán a la vente desde este sábado para los no abonados.

El club ha establecido un protocolo para despachar las entradas de cara a la visita del Sevilla FC de manera que no se produzcan colas y largas esperas. De esta forma, el sábado y el domingo los abonados podrán pasar por las oficinas del estadio Ciudad de Lucena para recoger su localidad para el partido del martes, mientras que el lunes y el propio martes se venderán las entradas restantes para los no abonados. Cada abonado podrá además comprar una entrada extra para el partido, mientras que lo no abonados tienen el límite en dos entradas por persona.

El club confía en que la importante cita despierte el interés de la afición lucentina y se agoten rápidamente las 400 entradas disponibles para el partido, lo que supondría también un golpe de aire fresco para las arcas del club, que está soportando una temporada muy delicada en lo económico como la inmensa mayoría de los clubes modestos, debido a la pérdida de ingresos que ha supuesto la crisis sanitaria.

Ante el Gerena, también con público

Como ensayo general para ese partido de Copa del Rey ante el Sevilla FC, el Ciudad de Lucena tendrá este sábado la visita del Gerena, en el partido correspondiente a la novena jornada en el Grupo X de Tercera División.

El club abrirá también el estadio a 400 espectadores como máximo, para lo que ya ha puesto a la venta 300 localidades al precio de 10 euros cada una. Los abonados tendrán, lógicamente, su entrada gratuita para el encuentro. El partido arrancará a las 19:30.