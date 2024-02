El Ciudad de Lucena denuncia la agresión a su entrenador en Utrera

El Ciudad de Lucena denunció al término de su partido ante el Utrera de este pasado domingo la agresión que sufrió su entrenador, Rafael Carrillo Falete, por parte de un aficionado del conjunto local, que golpeó al técnico de manera vil y cobarde para después huir del lugar.

El lamentable suceso que el club lucentino ha hecho constar se produjo poco después de la media hora de juego en el San Juan Bosco de Utrera. Falete fue expulsado en el minuto 31, al recibir una segunda amarilla por parte del árbitro del encuentro, Manuel Polaino Redondo, tras protestar una de sus decisiones. El técnico cordobés enfiló entonces el camino de los vestuarios y ahí fue cuando, según aseguran desde el Ciudad de Lucena, un seguidor del Utrera agredió a Falete.

"A pesar de que identificamos al autor, el CD Utrera no actuó en consecuencia y permitió la huida del responsable", asegura en su denuncia pública el Ciudad de Lucena. El club celeste espera que la entidad sevillana tome en los próximos días las medidas que no acometió en el momento de la agresión: "Con todo ello, emplazamos al CD Utrera a tomar las medidas oportunas y que sucesos así no vuelvan a ocurrir. Ningún deportista ni club merece recibir el trato y, además, la agresión que padeció nuestro entrenador, y que la transmitimos al árbitro para que constara en acta, durante su estancia en unas instalaciones deportivas".

En efecto, el árbitro del encuentro, Polaino Redondo, hizo constar en el acta del partido lo sucedido, en los siguientes términos: "Al finalizar el partido el delegado visitante me comunica que cuando su entrenador fue expulsado y abandonaba el terreno de juego fue agredido por un espectador y este espectador salió corriendo, sin percatarnos nosotros de tal suceso".

El árbitro también hizo constar en su escrito, a instancias del delegado del Ciudad de Lucena, que "los operarios del Utrera no permitieron trabajar" a los medios de comunicación del club lucentino, algo que el árbitro aseguró no haber conocido hasta ese momento.

En el San Juan Bosco, el Ciudad de Lucena sacó una valiosa victoria por 1-2, remontando el tanto inicial de los locales, y se colocó líder en solitario del Grupo X de Tercera RFEF, al aprovechar el tropiezo del Xerez CD, con el que hasta este fin de semana compartía la primera plaza.