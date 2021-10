El Ciudad de Lucena continúa por la senda de la victoria tras ganar al Cabecense (1-2)

El Ciudad de Lucena se enfrentaba a otro difícil reto como visitante. Era la oportunidad de oro para que los de Dimas Carrasco se llevaran los tres puntos por segunda vez consecutiva y no fallaron. Y es que, visitaban al CD Cabecense, el colista del Grupo X de Tercera RFEF que solo lleva tres puntos sumados en las siete jornadas disputadas hasta el momento. Así, con intensidad y efectividad desde la primera mitad, los celestes lograron una victoria que relanza al cuadro aracelitano a luchar por los puestos altos de la clasificación.

Tras la solvente victoria la pasada jornada en Ceuta (0-2) el cuadro de la Subbética salió con ganas al Municipal Carlos Marchena. Y no era para menos, pues el escenario era idóneo para lograr la tan ansiada victoria ante un conjunto sevillano, que salió a verlas venir con una defensa de cinco. Eran los celestes quienes tenían el dominio del esférico y gozaban de los acercamientos más peligrosos. En un arranque algo tímido sin grandes ocasiones, apareció a los 20 minutos la cabeza de Álvaro Pérez para magistralmente y a balón parado adelantar a los suyos en el marcador.

Con el resultado a favor, los de Dimas Carrasco se limitaron a pasarse el esférico buscando hacer daño al rival pero poco encontraron en una primera mitad bastante bloqueada. Y es que los sevillanos apenas encontraron profundidad para poner a prueba a Jesús Navajas, mientras que al conjunto lucentino les valía con el resultado que reflejaba el marcador.

En la segunda mitad resurgió la emoción. Nada más comenzar, David España estrelló el esférico en el larguero. Aunque el gol no tardó en llegar, pues en el 52', fue Brian Triviño quien no desaprovechó la pena máxima señalada por el derribo de León a Iván Henares y pudo poner la cómoda ventaja de dos goles en el electrónico. Con el baile de sustituciones en marcha, los minutos transcurrían y era el Ciudad de Lucena quien más cómodo se encontraba sobre el césped aunque sin generar demasiado peligro en sus llegadas a campo rival.

El Cabecense dio muestras de que no iba a regalar los tres puntos cuando al ecuador de la segunda mitad marcó por medio de José Carlos. El centrocampista no desaprovechó el lanzamiento de la falta lateral para batir a la perfección a Navajas. Sin embargo, pese a la presión de los locales, el buen hacer defensivo de los de Dimas Carrasco marcó la diferencia en el último tramo del encuentro.

Jesús Navajas evitó el disparo de Francis en el que pudo ser el gol del empate. También a la contra Iván Henares pudo hacer más daño, pero el ex del Salerm pidió un penalti que no vio el colegiado. Los sevillanos no gozaron de más oportunidades y el marcador se cerró en un 1-2 que sube la moral a un club lucentino necesitado de atravesar una buena dinámica que, con esta segunda victoria consecutiva lejos del feudo celeste, se acerca a su objetivo, luchar por el ascenso a la Segunda RFEF.