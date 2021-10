El Ciudad de Lucena vuelve a la senda correcta en Ceuta (0-2)

De vuelta a la senda correcta. El Ciudad de Lucena se impuso al Ceuta B y conquista así la segunda victoria de la temporada. Dos tempraneros tantos de Javi Forján y Mario Ruiz encarrilaron un partido que controlaron los celestes pese a quedarse en inferioridad numérica en la segunda mitad por la expulsión por doble amarilla de Antonio.

Tras caer en casa con el Utrera (0-1), el Ciudad de Lucena tenía un duelo para enderezar el rumbo. No obstante, enfrente estaba un filial caballa que no había cedido ningún envite en el Alfonso Murube. Dimas Carrasco movió el once inicial e hizo hasta cuatro cambios tras dar entrada a Rafa Manosalva, Carlos García, David España y Javi Forján por Álvaro Pérez, Joel Armengol, Mustafá y Brian Triviño.

Tras sacar Javi Cuenca una acción de Tote, el partido se le puso de cara al Ciudad de Lucena. Sólo se llevaban cinco minutos cuando Javi Forján puso el 0-1. Sin tiempo a reaccionar, Mario Ruiz anotó el segundo y encarriló el pleito para el conjunto aracelitano. Todo se puso de cara para los de Dimas Carrasco, que pudieron sentenciar antes de la media hora de juego. Sin embargo, David España no atinó a batir a Lolo.

En la segunda mitad, el Ciudad de Lucena movió el banquillo, al dar entrada a Joel Armengol por Mario Ruiz. Con el partido controlado, la expulsión por doble amarilla de Antonio trastocó algo los planes de Dimas Carrasco. Tras dar entrada a Chico Ruiz, el técnico astigitano apostó por Álvaro Pérez para volver a la defensa de cuatro atrás.

En la recta final, Javi Cuenca tuvo que aparecer para sacar un disparo de Mustafa. No hubo más peligro para un Ciudad de Lucena que se apuntó un justo triunfo en el Alfonso Murube y jugará este domingo ante el Cabecense lejos de su estadio de nuevo, donde han llegado las dos victorias conseguidas por los lucentinos tras cinco envites disputados hasta el momento.