El Ciudad de Lucena, pendiente de Julio Rico y Salvi Blázquez, pone el foco en el Xerez CD

El Ciudad de Lucena pone el foco en el encuentro de este sábado ante el Xerez CD, cita correspondiente a la primera eliminatoria del play off de ascenso a Segunda RFEF que se disputará a las 12:00 en el Francisco Muñoz Pérez de Estepona. De vuelta al trabajo desde este lunes, los celestes cuentan con las dudas de Julio Rico y Salvi Blázquez.

Con cuatro entrenamientos previos al duelo con los de Emilio Fajardo, Dimas Carrasco mima a su plantilla de cara a un exigente envite. "Anímicamente no podemos estar mejor. La dinámica positiva que llevamos en este tramo final es buenísima, con lo cual tenemos plena confianza de cara a los play off", expuso el técnico sevillano. Además, añadió, en declaraciones al club, que "en lo físico, el hecho de competir hasta el último minuto de la fase regular te da un plus".

Con el ánimo de contar con el máximo de piezas posibles para este transcendental partido, Dimas Carrasco señaló que "hasta el último día no lo sabremos. Salvi y Julio son serías dudas para el duelo ante el Xerez CD". Ambos jugadores ya se perdieron los últimos compromisos disputados por el Ciudad de Lucena en la fase regular del Grupo X de Tercera RFEF.

Aquejados de sendos problemas físicos, Julio Rico y Salvi Blázquez, experiencia y liderazgo para la zaga lucentina, tendrán que probarse a lo largo de las sesiones de trabajo de esta semana para ver si llegasen a tiempo. Eso sí, Dimas Carrasco cuenta con Chucky Pierce y Rafa Manosalva como parejas de centrales, mientras que los laterales son para Marcos Pérez y Antonio Fernández.

Con esas dos dudas, el resto de jugadores están disponibles para un Ciudad de Lucena que sueña con dar el primer golpe ante un Xerez CD que llega al alza tras enlazar las últimas 12 jornadas ligueras sin caer derrotado. Eso sí, en el balance general entre los dos equipos, los celestes ganaron en su estadio por 1-0, mientras que los de Emilio Fajardo, que cuentan con las bajas para la cita en Estepona de Migue García y Juanca, vencieron en el duelo de la segunda vuelta por 3-0.

Con la venta de entradas ya activada para ambas aficiones, Dimas Carrasco expuso que van "con mucha ilusión y ganas de que mi equipo muestra una gran imagen". Los celestes, en su tercer play off consecutivo, sueñan con dar el salto de categoría. De momento, el objetivo está a tan sólo tres partidos de que sea real. A por ello van los lucentinos.