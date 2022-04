El Ciudad de Lucena tendrá 1.400 entradas para su duelo ante el Xerez CD del 'play off' a Segunda RFEF

El Ciudad de Lucena prepara con mimo todos los detalles de su participación en el play off de ascenso a Segunda RFEF. Y lo hace no solo en el campo, pues la cita tendrá también una importante logística al jugarse en una sede neutral, en este caso en el Estadio Francisco Muñoz Pérez de Estepona. El club dispondrá de 1.400 entradas para sus seguidores y ha hecho un llamamiento a apoyar a los de Dimas Carrasco en el momento más importante del curso, para garantizar que los jugadores no se encuentran solos ante un rival como el Xerez CD, que arrastrará una masa social importante.

El presidente de la entidad, Jorge Torres, fue el encargado de explicar los pormenores del play off, después de la reunión mantenido con la Real Federación Andaluza de Fútbol. La RFAF destina para cada uno de los dos equipos participantes en el duelo que se jugará el sábado 7 de mayo 1.400 entradas. Las localidades, que se podrán adquirir a través de la página web de la propia RFAF, tendrán un precio de 12 euros (más gastos de gestión) en Tribuna, y de diez euros en Fondo, más los mencionados gastos de gestión. Cabe mencionar que el estadio elegido para acoger el partido cuenta con unos 3.500 asientos disponibles.

Para facilitar el desplazamiento de sus aficionados, el Ciudad de Lucena asumirá el coste de un autocar, al que sus seguidores se podrán apuntar de manera gratuita. Se trata de un vehículo de 55 plazas, que los hinchas del Ciudad de Lucena pueden ya reservar en el Bar Jardín de la localidad aracelitana. Para garantizar la asistencia una vez reservada la plaza, el club solicitará una fianza de diez euros por persona, que será devuelta en el momento de subirse al autocar el día del encuentro.

La entidad celeste no quiere quedarse solo en ese medio centenar de aficionados, y trabaja para conseguir el apoyo de empresas privadas e instituciones públicas para fletar más autocares, siempre y cuando la acogida de los aficionados así lo requiera. Torres reconoció que se encuentran en conversaciones con el Ayuntamiento para que el Consistorio ayude en el desplazamiento de los lucentinos a Estepona.

Un llamamiento a la afición

En caso de no conseguir que esos autocares adicionales puedan ser gratuitos, el club organizará de igual modo todos los que sean completados. Eso sí, los seguidores tendrían que abonar el coste de nueve euros por cada una de las plazas a ocupar. Los planes del club pasan por salir sobre las 8:30 de Lucena, para llegar a Estepona con tiempo de sobra en la previa de un partido que arrancará a las 12:00. La vuelta, según Jorge Torres, tendría lugar poco después del encuentro, una vez que los desplazados hayan tenido tiempo para almorzar.

Con esas medidas, el Ciudad de Lucena confía en estar acompañado por un número importante de seguidores en la cita más esperada del año. Torres hizo hincapié en la necesidad de "no dejar al equipo solo", teniendo en cuenta además que el rival será un Xerez CD que cuenta con una masa social notable y que a buen seguro agotará las localidades disponibles para sus seguidores.