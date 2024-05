El Ciudad de Lucena no pasa del empate en Ceuta y se despide del ascenso directo

El Ciudad de Lucena se despidió de sus opciones de ascender de forma directa tras no haber pasado del empate en el José Martínez Pirri ante un Ceuta B que ha dado la sorpresa en el Grupo X de la Tercera Federación, pues ya tiene certificada su presencia en el play off de ascenso. Los de Falete, pese a que se pusieron por delante en el marcador en el inicio, no supieron mantener la ventaja en la segunda mitad y cosecharon un empate que los deja sin poder aspirar a una primera plaza que ya es prácticamente del Xerez CD a falta de una jornada para que concluya la competición, ya que tienen casi imposible revertir el goal average general.

El cuadro lucentino desaprovechó el miércoles pasado una oportunidad de otro para asediar el liderato después de cosechar un empate en su estadio ante el Xerez CD (0-0), de ahí que afrontara el choque ante el filial ceutí como una de sus últimas opciones de apurar el ascenso directo hasta el final. Sin embargo, no iba a ser fácil ganar en esta penúltima jornada, pues el Ceuta B llegaba a este encuentro como uno de los equipos más en forma de toda la categoría y con el play off en juego.

Pese al gran estado anímico de los locales, el Ciudad de Lucena salió muy valiente al césped del José Martínez Pirri. Tanto que tardó un minuto Juan Andrés en tener en sus botas la primera gran ocasión del partido, aunque acabó en nada. Los celestes estaban jugando mejor y la recompensa no tardó en llegar: Juan Luna sorprendió a la zaga rival y puso un 0-1 que mantuvo el sueño de los lucentinos de pelear el ascenso directo hasta el final.

Con el marcador a favor, los de Falete mantuvieron la posesión del esférico y estaban cómodos en el encuentro sin la suficiente profundidad como para ampliar su renta ante un cuadro ceutí que tampoco generó excesivo peligro sobre la meta defendida por Nico Garnés. El resultado, de hecho, se mantuviera igual hasta el descanso. A la vuelta de vestuarios, sin embargo, el filial del Ceuta dio un paso adelante y no tardó en poner las tablas.

Sergio Rivera, en el 60', devolvió la igualdad y Falete reaccionó moviendo el banquillo. Pese a ello, el Ciudad de Lucena se atascó en ataque y sacó a relucir su mejor trabajo defensivo un Ceuta B más insistente en el segundo acto. Así, con unas ocasiones de gol que brillaron por su ausencia, los lucentinos finalmente no pasaron el empate ante el que podría ser su rival en el play off de ascenso, pues son ahora mismo segundos con 63 puntos y los ceutís, quintos con 56.