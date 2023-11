Carmen Gutiérrez, tras ganar la Media Maratón de Córdoba 2023: "Lo de hoy es cumplir un sueño"

La Media Maratón de Córdoba 2023 coronó en la Puerta del Puente a Carmen Gutiérrez. La atleta del Trotasierra Hornachuelos, que era una de las grandes favoritas a la victoria final, reconoció que "lo de hoy es cumplir un sueño", a pesar de que la sevillana llegaba a este cita "con dudas". A pesar de ello, tenía claro que "no pensaba regalar nada".

Tras celebrar su triunfo en la Puerta del Puente, Carmen Gutiérrez indicó que "la carrera es preciosa". "Este año tenía mis dudas porque ya me habían nombrado como favorita y no estoy atravesando una buena situación familiar porque tengo a mi padre muy enfermo", apuntaba la atleta del Trotasierra Hornachuelos. Por ser una de las candidatas a la victoria final, "la carga mental pesa más y venía con dudas". A pesar de ello, la sevillana aclaró que "cuando estaba en la línea de salida me lo he creído y he luchado hasta el final". "He llegado muerta, pero no pensaba regalar nada", comentó.

También expuso Carmen Gutiérrez que "normalmente peco de salir muy rápido, pero no lo puedo remediar y ya el entrenador lo ha dado por perdido". "Me dice que guarde un poquito, pero soy un mecherito, tengo que despuntar de inicio y ya me quedó fija en sitio", reconoció la sevillana. Además, añadió que "si luego alguien me discute, ahí está la pelea". No obstante, la del Trotasierra tiene claro que debe irse "del grupo porque si no mentalmente puede que me pase factura".

Dominadora de la prueba cordobesa desde el inicio, Carmen Gutiérrez explicó que tras el tirón inicial "luego pongo mi ritmo crucero y voy bien". "Si es verdad que en esta Media a partir del 18 duele más, pero esta vez he llegado al 16 sin enterarme", destacó la sevillana. "Cuando vi el 18, iba bien y me ha dolido más el último kilómetro, pero ya sabía que era muy difícil que me quitasen primer puesto aunque me torciese pie o me cayese", señaló la del Trotasierra.

Por otro lado, Carmen Gutiérrez indicó que "es la primera vez que ganó la Media Maratón de Córdoba, que fue la primera media que hice en su día antes de entrenar en condiciones, y la verdad que lo de hoy es cumplir un sueño".

Yolanda Villalba: "Estoy súper contenta"

La primera cordobesa en categoría femenina de esta trigesimoséptima edición de la Media Maratón de Córdoba fue Yolanda Villalba. La del Trotasierra, a sus 53 años, fue quinta en cruzar la Puerta del Puente. Ya en la línea de meta apuntó que se sintió "muy bien, fenomenal". "Sin expectativas ninguna, yo iba hoy a disfrutar y me ha salido bien. Estoy súper contenta y satisfecha y ha sido cuestión de echarle paciencia", señaló Villalba, una clásica del circuito cordobés de carreras populares. Además, añadió que "ojalá todas las carreras fuesen con la mismas sensaciones de hoy".