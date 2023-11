Juan Ignacio Grondona, tras ganar la Media Maratón de Córdoba 2023: "Es de los días más felices de mi vida"

Juan Ignacio Grondona sonreía y celebrada tras alzarse con el triunfo en la trigesimoséptima edición de la Media Maratón de Córdoba. Ganó en casa y ante su gente, lo que motivó más al atleta del Club Atletismo Cordobés a ser el primero en cruzar la meta en la Puerta del Puente. A su conclusión y aún haciéndose a la idea de lo conseguido, el corredor cordobés fue muy claro: "Es de los días más felices de mi vida".

Su triunfo en esta edición de la gran prueba atlética en Córdoba significa "hacer historia", como calificó el propio Grondona. "Que en 37 ediciones ningún cordobés haya ganado la Media Maratón de la ciudad es algo raro pero realista, y que yo sea el primero significa mucho para mí como para mi entrenador, mi club y mi familia", expuso el atleta del Club Atletismo Cordobés.

Sobre la carrera, Grondona destacó que fue "bastante más lenta que el año pasado". Además, recordó que "hasta el kilómetro diez hemos ido especulando todos, a veces tiraban algunos y sin forzar mucho". Sin embargo, aclaró que "en el kilómetro diez he decidido cambiar y empezar a sacar distancia porque sabía que si sacaba distancia, se iban a tantear los de atrás entre ellos y podía marcar mi ritmo y no iba a tener preocupación".

Tampoco se olvidó Grondona de los necesarios ánimos de los aficionados: "La ciudad se ha volcado, la prueba es preciosa y por el centro fue brutal, por la calle Cruz Conde y Tendillas, impresionante". "Me he visto muy bien en toda la prueba y podía correr bastante más, pero la carrera no fue rápida y no pudo ser", explicó el atleta cordobés tras no poder superar el registro conseguido el año pasado.

"Me he sentido bastante cómodo. Es verdad que el segundo gel en el kilómetro 12, no estaba acostumbrado a tomarlo, me he atragantado y lo tiré porque me iba a sentar mal", comentó Grondona. Por este hecho, aclaró que lo ha notado "en los últimos kilómetros porque no tenía energía al no tomarme todos los hidratos pensados".

Grondona, que se emocionó al dedicar el triunfo a su abuelo, expuso que fue una semana "complicada". En todas las quinielas lo daban como el gran favorito, lo que parecía que le diesen "el trofeo antes de salir". Aunque era consciente de que era el gran candidato a la victoria, el del Club Atletismo Cordobés apuntó que "hay que correr y la presión era bastante mayor que el año pasado". Además, añadió que ser primero era "lo normal, pero si me pasaba cualquier cosa podía fallar a todo el mundo, porque las expectativas eran bastante altas".