Caio César, otra baja para la próxima temporada del Córdoba Futsal

La temporada del Córdoba Futsal todavía no ha llegado a su fin y, sin embargo, cada vez se conoce con más claridad quiénes compondrán su futura plantilla. Con la salvación en Primera División más que conseguida y con opciones reales de disputar el play off por el título a falta todavía de cuatro jornadas para que finalice la competición regular, ya son varios los jugadores cordobesistas que no continuarán vistiendo la blanquiverde para la 2022/2023.

Quien ha sido el primero en hacerlo oficial públicamente ha sido el brasileño Caio César, que comunicó el lunes en sus redes sociales su intención de salir del club con un claro mensaje de despedida: "Entramos en las últimas semanas. Espero terminar bien con esta camiseta", escribió el ala de 32 años en su perfil de Twitter, lo que deja claro que, a final de temporada, cortará su relación con la entidad cordobesa.

De hecho, Caio, que es uno de los jugadores más importantes de la plantilla desde que llegó al Córdoba Patrimonio en el mercado invernal de la pasada campaña, ya dejó el equipo en verano en busca de retos más ambiciosos. Sin embargo, acordó con la directiva su regreso y este año ha completado una temporada sensacional en la que ha jugado, por el momento, 22 partidos y ha marcado cuatro goles, aunque es su determinación, garra e intensidad los atributos que lo han hecho ser fundamental para Josan González.

El ala brasileño se suma así a varios futbolistas que tampoco continuarán en el Córdoba Futsal el año que viene como son Shimizu y Ricardo. El japonés, que volverá a su país natal a jugar por motivos personales, será una de las bajas más sensibles, pues el pívot pasa por su mejor momento de forma y lleva a estas alturas de liga 13 goles en 21 partidos. El caso del cierre murciano es más evidente, pues su gran nivel demostrado con la blanquiverde y su excelente crecimiento deportivo (23 partidos y siete goles) harán que, cuando regrese de su cesión a ElPozo Murcia, el club charcutero se lo quede.

Estas tres bajas son, hasta ahora, más que seguras, aunque el Córdoba Patrimonio lleva varias semanas trabajando en confeccionar la futura plantilla y ya cerró la ampliación de contrato de Zequi, quien seguirá ligado al club cordobesista un curso más tras cumplir con las variables de su contrato de esta campaña; al igual que su compañero Miguelín, cuyo contrató también se amplió automáticamente por un año más al alcanzar ciertos objetivos.

Se trata de dos jugadores capitales a los que también se les sumará el fichaje del guardameta internacional, Fabio, para un Córdoba Patrimonio muy ambicioso que quiere seguir peleando entre los grandes año tras año. Eso sí, sin quitarle el ojo al prometedor futuro, la presente campaña todavía puede ser histórica para los de Josan González, que están a cuatro puntos del play off por el título y se enfrentan este sábado al Movistar Inter (Jorge Garbajosa, 18:30).