Miguelín seguirá en el Córdoba Futsal la próxima temporada

Miguel Sayago Miguelín seguirá de blanquiverde la próxima temporada. El jugador balear, tras cumplir con las variables recogidas en su contrato para renovar, estará un segundo curso en el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que selló su permanencia de forma holgada y pelea en esta recta final de campeonato por estar en el play off por el título.

Tras una década en ElPozo Murcia, Miguelín arrancó este curso una nueva etapa en el Córdoba Futsal. Lo hizo con ganas de recuperar sensaciones, de disfrutar en la pista tras sufrir un calvario de lesiones. Y lo ha conseguido gracias al trabajo y a ir de la mano de Josan González y Juanda Belmonte, preparador físico de la entidad cordobesista, claves en la llegada del jugador internacional a Córdoba.

En su primer curso de blanquiverde, Miguelín, a falta de los últimos cuatro encuentros para que concluya la competición, ha disputado 22 partidos en la competición liguera, de los que ocho los hizo como titular. Además, lleva anotados seis tantos, aunque el más recordado es el que marcó hace un par de semanas al Jaén a falta de un segundo para el final del partido en Vista Alegre (3-2).

Sólo se ha perdido cuatro partidos por molestias físicas, por lo que ha cumplido con creces con las sensaciones que necesitaba recuperar. Con la permanencia sellada de forma holgada, el Córdoba Futsal está a cuatro puntos de la zona de play off por el título. Es un reto difícil, pero al que aspiran los de Josan González en un ejercicio en el que se quedaron a los puertas de disputar la fase final de la Copa de España y de la Copa del Rey.

A sus 37 años, como reconoció a el Día en una entrevista el pasado mes de octubre, hay Miguelín "para rato". "Me gustan los retos y quiero irme de este deporte con otra sensación. La mente me ha cambiado, quiero disfrutar y que la gente disfrute conmigo que para mí es importante porque vengo de no hacerlo", comentó el exjugador de El Pozo Murcia. Lo ha hecho durante este ejercicio y lo seguirá haciendo de blanquiverde porque es una pieza clave en el crecimiento del club cordobés, que trabaja en la plantilla de la próxima campaña.

Shimizu no seguirá de blanquiverde

El que no seguirá en el Córdoba Patrimonio de la Humanidad es Shimizu. El pívot japonés, tras dos cursos y medio en la entidad blanquiverde, regresará a Japón por motivos personales, según fuentes consultadas por el Día. El jugador nipón suma 21 partidos en lo que va de campaña, en los que ha anotado hasta el momento 13 tantos.

Pieza básica en los planes de Josan González, Shimizu, en su mejor año como goleador blanquiverde, será una de las bajas de la entidad blanquiverde, que se sumará a la de Ricardo Mayor, que estaba cedido por ElPozo Murcia. Por su parte, el Córdoba Futsal, que tiene atado al meta Fabio, trabaja en la incorporación de cuatro jugadores más de cara al ejercicio 2022-23.