Beatriz Bustos es el primer fichaje del Milar Córdoba BF

El Milar Córdoba BF ha cerrado su primer refuerzo en la plantilla de la próxima temporada al asegurarse la presencia de Beatriz Bustos, una jugadora de 20 años y 1,81 de altura que ha llegado al club procedente del Martos de la N1 Nacional. La alero cordobesa, se convierte en la quinta pieza del equipo tras las renovaciones de Marta Martínez, Sofía Licskai, Ana Rodríguez y María Castro, volverá con ello a jugar en el pabellón en el que se formó y creció como jugadora, pues toda su trayectoria en categorías de formación la pasó en el Deza Maristas.

Con el retorno de Bustos a Córdoba, el club que preside Sebastián del Rey empieza a cumplir con uno de los objetivos por los que se creó hace un año: ofrecer la posibilidad de jugar en su provincia a las jugadoras de nivel que se encuentran repartidas por distintos equipos de la geografía nacional. La alero cordobesa promedió en la pasada campaña 8,1 puntos y 5,3 rebotes, destacando sus números de 22 puntos, 12 rebotes y 30 de valoración que consiguió en un encuentro que el Martos ganó como local al CB Jaén.

Beatriz Bustos Ruiz (Córdoba, 3 de mayo del 2001) es una alero que se inició a los 9 años en el mundo del baloncesto en el Deza Maristas. En su palmarés destaca que fue internacional en las categorías sub 14, sub 15 y sub 16, además de estar con las preselecciones nacionales de las categorías sub 12 y sub 13. Con las selecciones andaluzas logró el título nacional infantil en 2014 formando parte de una plantilla en la que también se encontraba su actual compañera María Castro y la exjugadora del club en la pasada temporada Conchi Satorre. Con las selecciones andaluzas logró también dos platas y un bronce.

Con las selecciones cordobesas ganó el oro en los campeonatos minis de las temporadas 11-12 y 12-13, siendo además bronce en infantiles y cadetes. En las competiciones por clubs obtuvo dos platas en los campeonatos andaluces y 8 títulos provinciales con el Maristas. En las categorías séniors debutó en la temporada 16-17 con el Deza Maristas en la N1 Nacional. Tras dos años fuera de las canchas, en la pasada campaña retornó a ellas para jugar en el Martos de la N1, un equipo al que lideró en puntos y rebotes.