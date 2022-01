El Ángel Ximénez anuncia el regreso de Luisfe Reina

El Ángel Ximénez ha confirmado el regreso de Luisfe Reina a su casa, segundo fichaje de la entidad de Puente Genil tras incorporar previamente al eslovaco Jaka Spiljak. El lateral zurdo cordobés regresa al Alcalde Miguel Salas tras formar parte del BM Benidorm en la primera vuelta de la competición de la Liga Asobal.

A sus 32 años, Luisfe Reina vuelve a Puente Genil. Todo un deseo de la afición pontana, que lo vio marchar muy pronto rumbo a Antequera. Ahora, tras una dilatada trayectoria, regresa a casa. Eso sí, ha recorrido parte de Europa, con su paso por los equipos Fenix Toulouse HB (Francia), Balatonfüredi KSE (Hungría), Olympiakos y AEK Athens (Grecia) o Maccabi Rishon LeZion (Israel). Además, formó parte de los extintos Portland San Antonio o el ya mencionado BM Antequera. También pasó por el Ars Palma del Río, el BM Huesca, el BM Logroño La Rioja -etapa en la que debutó con la selección española- o su último equipo, BM Benidorm, del que llega al Ángel Ximénez.

Luisfe, en declaraciones al club pontano, explicó que "para mí la vuelta a Puente Genil era algo que siempre había tenido en mente durante mi carrera deportiva, el poder jugar allí como jugador profesional". "La verdad es que estoy muy contento y con mucha ilusión porque es el club en el que me he criado y siempre he sentido que la gente me ha transmitido ese cariño para volver", comentó el lateral cordobés.

Ahora Luisfe Reina se reencontrará con una grada que lo vio crecer junto a José Cuenca, con el que compartió sus años de formación en la cantera del Ángel Ximénez. Ambos jugadores forman parte de la cosecha del 89, una generación que contó con numerosas participaciones en sectores andaluces y nacionales.

"Para mí hubo unos años, que podría decirse desde la generación del 86 a la del 90, que se compitió muy bien y el club creció muchísimo. La mía, la del 88-89, fue una generación que disfruté muchísimo y en la que había muy buenos jugadores. Ahora voy a volver a jugar con Cuenca, que jugó conmigo y estudiamos juntos, así que ya podéis imaginar", reconoció Luisfe Reina.

Por otro lado, indicó que "mi objetivo es sumar al equipo, aportar lo que el entrenador considere que pueda dar y lo que pueda aportar como persona". "La afición siempre me ha transmitido un montón de cariño y para mí es jugar en casa… Es que voy a casa. Y creo que es una suerte, porque no todo el mundo tiene la suerte de poder jugar en Asobal en su casa. Es algo que es un privilegio. Y ahora a disfrutarlo y que nos vayan muy bien las cosas", reconoció Luisfe Reina.