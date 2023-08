El Ángel Ximénez presenta a Ben Tekaya, Keita y Bernabéu antes de la final de la Copa de Andalucía

El Ángel Ximénez, a tan solo diez días del comienzo de la Liga Asobal 2023-2024, llevó a cabo este jueves la presentación oficial de tres nuevas caras que forman parte de la plantilla de Paco Bustos en su undécima campaña en la élite. Tras presentar el pasado martes a Tiago Sousa, Theodoros Boskos, Lucas Aizen y Tamas Jánosi, la entidad pontana hizo la puesta de largo del portero Fradj Ben Tekaya y de los extremos Paco Bernabéu y Mams Keita, a quienes el presidente Mariano Jiménez ofreció sus mejores deseos en esta ilusionante primera campaña en Puente Genil.

Tras las palabras del presidente, Paco Bustos tomó la palabra para indicar que "los tres jugadores se adaptan a la filosofía de este club. Son jóvenes, con proyección y tienen mucho recorrido". Empezando por Keita, el técnico cordobés comentó que buscaban "un extremo izquierdo que nos pudiera aportar en defensa y con rapidez en la salida al contraataque. Él reúne todas las características aunque no hemos tenido aún la fortuna de verlo debutar con nosotros, pero estoy seguro de que va a hacer una gran temporada".

Por otro lado, Paco Bustos apuntó que "buscando un zurdo, la palabra con la que podemos definir a Paco Bernabéu es muy fiable". "Tanto en defensa como en ataque, se adapta perfectamente a lo que buscábamos para el equipo y creo que tenemos extremo derecho para rato con la dupla con Cuenca", reconoció el preparador cordobés.

"En el caso de Ben Tekaya, al irse Kike (Nordlander), buscábamos un tándem de porteros que nos diera la fiabilidad que tuvimos el año pasado y creo que hemos acertado totalmente", explicó Paco Bustos. Además, añadió que "llevaba tiempo siguiéndolo y estamos súper contentos de que esté aquí". "Seguro que, con De Hita, van a sacar la portería adelante", afirmó el técnico del Ángel Ximénez.

De este modo, Paco Bustos les dio "la bienvenida" a estas tres nuevas incorporaciones. Además, apuntó el preparador cordobés que espera llegar "lo más lejos posible como equipo y que seamos competitivos".

Tras las palabras de Paco Bustos, fue el turno para los jugadores. Mams Keita se mostró "encantado de jugar en Puente Genil" y quiso dar "las gracias a todos porque la ciudad y el equipo me gustan mucho". "Aunque no hable bien en español, poco a poco voy mejorando para integrarme más", comentó el extremo izquierdo francés. Además, añadió que "ahora no puedo jugar porque tengo un problema en el cuádriceps, pero espero que pueda ser pronto".

Por su parte, Paco Bernabéu quiso de inicio dar "las gracias por contar conmigo". "Estoy muy contento con el recibimiento que he tenido, porque me he sentido como si llevara aquí unos cuantos años", afirmó el jugador alicantino. "A nivel deportivo somos muchos nuevos, toca adaptarse y juntar muchas piezas nuevas, así que cuanto antes lo hagamos, antes llegarán los resultados. Tengo muchas ganas de empezar ya la competición", apuntó.

Por último, Fradj Ben Tekaya se mostró "muy contento con este nuevo equipo". "Estoy muy feliz con esta familia y espero que este año ganemos mucho, que juguemos muy bien y consigamos un nuevo récord histórico para el club en la clasificación. Para mí nada es imposible, así que vamos a trabajar mucho para hacerlo", apuntó el portero internacional tunecino.